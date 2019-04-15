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Saadet Partisinin çatısındaki amblem söküldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Hisselerinin çoğunluğu ETAŞ'a ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin amblemi, boşaltma işlemlerinin başlamasının ardından çatıdan kaldırıldı

Hisselerinin çoğunluğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin amblemi çatıdan söküldü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu ETAŞ'a ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da tahliye işlemleri başladı.

Bu kapsamda merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil tüm eşyalar taşındı.

Genel merkezin çatısında yer alan Saadet Partisi yazısı ve parti amblemi de bugün binadan söküldü.

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Saadet Partisi

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