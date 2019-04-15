Saadet Partisinin çatısındaki amblem söküldü

Hisselerinin çoğunluğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin amblemi çatıdan söküldü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu ETAŞ'a ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da tahliye işlemleri başladı.

Bu kapsamda merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil tüm eşyalar taşındı.

Genel merkezin çatısında yer alan Saadet Partisi yazısı ve parti amblemi de bugün binadan söküldü.

