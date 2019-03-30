Saadet Partisi'nin Elmadağ mitingi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hakkaniyete riayet edeceğiz, adaleti üstün tutacağız. Bize oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağız." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Elmadağ ilçesinde düzenlenen mitingde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin AK Parti iktidarı üzerinde ciddi etki yapacağını savundu.

Türk ekonomisinin düzelmesi için mevcut ekonomi anlayışının değişmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, partisinin iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin nasıl zenginleşeceğini herkese göstereceğini ifade etti.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin beka sorunu bulunmadığına, AK Parti ve MHP'nin beka problemi olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Beka problemi ülkenin değil AK Parti'nin kendisinde. Artık bu ülkeyi yönetemiyorlar ve bundan sonra yönetemezler. Daha sert tedbirler alma yoluna gidecekler ama bu geçer yol değil. Bu millet dik durmasını bilir. İhtilaller atlattı bu millet ama arkasından normal demokratik yollara girdi. Yine aynı şekilde davranacağız. Tutumumuz da kararlı olacağız. Belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Biz cepsiz ceketle geliyoruz. Biz yemeyiz, yedirmeyiz, başkayız biz. Prensibimiz, 'Dürüst Başkan, Dürüst Yönetim.' Belediye başkanlarımız diyor ki 'Göreve geldiğimiz zaman belediyelerin giriş kapısına, rüşvet alan da veren de melundur, tabelasını asacağız.' Hakkaniyete riayet edeceğiz. Adaleti üstün tutacağız. Bize oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağız."

Mitinge, Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan ile Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt da katıldı.