Saadet Partisi'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- SAADET Partisi Ordu İl Başkanı avukat Erkan Temiz, partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıkladı.

SP Ordu İl Başkanı avukat Erkan Temiz, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerinin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin, olduğunu duyurdu. Temiz, "Kendileri ile genel merkezimizin yürütmekte olduğu görüşmelerin sonunda dün itibariyle Sayın Şahin ile başkan adaylığı konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kısa sürede ilimize intikal ederek, seçim ve siyasi çalışmalarına başlayacaktır" dedi.

Geçen hafta İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı, İdris Naim Şahin’i Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı olarak ilan etmiş, genel merkez ise Şahin’i aday yapmayacaklarını açıklamıştı.

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