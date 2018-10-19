"Saadet zinciri ile dolandırıcılık" davası

İSTANBUL (AA) - "Saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 30 sanığın yargılandığı davada, 7 tutuklu sanıktan 6'sının tahliyesine karar verildi.
Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7'si tutuklu 23 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada 19 müşteki de hazır bulundu.
Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunması alınan tutuklu sanık Elvira Egorava, Türkiye'de Leyla ismini kullandığını belirterek, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi.
Egorava, MMM adlı sistemin marka tercümesini yaptığını ifade etti.
Tutuklu sanık Bekir Aydın da duruşma salonunda bulunan müştekileri tanımadığını ve hiçbiri ile para alışverişinde bulunmadığını öne sürdü.
Tutuklu sanık Bilal Çığtay da herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını ifade ederek, "Bu sistem yüzünden ben de mağdurum. Mağdur olduğum halde şu anda karşınızda sanık olarak yargılanıyorum." dedi.
Halil İbrahim Küçük ise internet üzerinde "MMM" reklamlarını gördüğünü, bu sisteme inandığı için yakın akrabalarına ve arkadaşlarına anlattığını dile getirerek, suç işleme kastının olmadığını öne sürdü.
Diğer sanıklar da müştekileri tanımadıklarını iddia ederek, haklarındaki suçlamayı reddetti.
Duruşmada söz alan müştekiler, sistem nedeniyle para kaybederek mağduriyet yaşadıklarını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, 10 müştekinin suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti.
Tutuklu sanıklardan 6'sı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulayarak oy çokluğuyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Üye hakimlerden biri mahkemenin tahliye kararlarına muhalefet şerhi koydu.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "MMM" adıyla dünyada "Rus titan saadet zinciri" olarak bilinen ve Türkiye'de "TurkeyMMM.net" web sitesi üzerinden faaliyet göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 30 sanıktan 9'u örgüt elebaşı ve yöneticisi, 21'i de örgüt üyesi olarak yer alıyor.
İddianamede, sanıkların sanal para borsalarında işlem görmek üzere, Türkiye dahilinde kolay para kazandırma gayesiyle yardımlaşma adı altında hiçbir ticari faaliyet icrası olmaksızın kolay para kazanma heveslisi vatandaşlardan para toplamak maksadıyla bir araya geldikleri anlatılıyor.
İddianamede, örgütün elebaşı ve yöneticileri olan 9 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 146 yıldan 486 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Suç örgütünün üyeleri olduğu belirtilen 21 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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