"Saadet zinciri ile dolandırıcılık" davası

İSTANBUL (AA) - "Saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 30 sanığın yargılandığı davada, 7 tutuklu sanıktan 6'sının tahliyesine karar verildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7'si tutuklu 23 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada 19 müşteki de hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunması alınan tutuklu sanık Elvira Egorava, Türkiye'de Leyla ismini kullandığını belirterek, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi.

Egorava, MMM adlı sistemin marka tercümesini yaptığını ifade etti.

Tutuklu sanık Bekir Aydın da duruşma salonunda bulunan müştekileri tanımadığını ve hiçbiri ile para alışverişinde bulunmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Bilal Çığtay da herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını ifade ederek, "Bu sistem yüzünden ben de mağdurum. Mağdur olduğum halde şu anda karşınızda sanık olarak yargılanıyorum." dedi.

Halil İbrahim Küçük ise internet üzerinde "MMM" reklamlarını gördüğünü, bu sisteme inandığı için yakın akrabalarına ve arkadaşlarına anlattığını dile getirerek, suç işleme kastının olmadığını öne sürdü.