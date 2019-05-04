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Saadet’ten istifa edip AK Parti’ye katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Karacabey ilçe yöneticisi Tahsin Yılmaz, partisinden istifa edip AK Parti’ye katıldı.AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan’ın da hazır bulunduğu iltihak töreninde konuşan Tahsin Yılmaz, "Son zamanlarda Saadet Partisi Genel Başkanının Çamlıca Camii görüşleri, milli görüş anlayışından çıkıp, teröre destek veren partilerle birliğinden dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum.

Saadet’ten istifa edip AK Parti’ye katıldı

Saadet Partisi Karacabey ilçe yöneticisi Tahsin Yılmaz, partisinden istifa edip AK Parti’ye katıldı.
AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan’ın da hazır bulunduğu iltihak töreninde konuşan Tahsin Yılmaz, "Son zamanlarda Saadet Partisi Genel Başkanının Çamlıca Camii görüşleri, milli görüş anlayışından çıkıp, teröre destek veren partilerle birliğinden dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. Bu süreçten sonra memleketimizin birlik ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yanında yer alacağım" dedi.
31 Mart’ta yapılan mahalli seçimlerde Saadet Partisi’nden meclis üyesi adayı da olan Tahsin Yılmaz, AK Parti‘ye giderek doldurduğu üyelik formunun ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Saadet’ten istifa edip AK Parti’ye katıldı

Saadet’ten istifa edip AK Parti’ye katıldı

Saadet’ten istifa edip AK Parti’ye katıldı

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