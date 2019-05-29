KİEV (AA) - Ukrayna vatandaşlığını geri kazanan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna'ya döndü.

Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldığı için geçen yıl ülkeden sınır dışı edilen Saakaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in vatandaşlığını geri vermesi üzerine başkent Kiev'e geldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan tarifeli seferle Borispol havaalanına gelen Saakaşvili'yi Ukrayna'da kurduğu Yeni Güçler Partisi taraftarları karşıladı.

Havaalanında dans gösterileri sergilenirken, Saakaşvili, destekçileriyle fotoğraf çektirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Saakaşvili, Ukrayna'ya dönmekten çok mutlu olduğunu belirterek, Zelenskiy'in kendisine Ukrayna vatandaşlığı vererek ne kadar bağımsız bir siyasetçi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Saakaşvili, "Ukrayna'da bir atılım yapmak istiyorum. Hiçbir yere, hiçbir seçime girmeyeceğim. Ukrayna'daki siyasetin tamamen yenilenmesine katkıda bulunacağım." diye konuştu.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, iki yıl önce dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararnameyle Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmış, ardından sınır dışı edilmişti.

