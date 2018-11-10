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Saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hayat tüm Türkiye'de 2 dakikalığına durdu.

İşte tüm yurttan 09:05 fotoğrafları...

09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında tüm yurtta anılıyor. Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. 09:05'te tüm yurtta hayat durdu.
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KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ
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ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR
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MERSİN

MERSİN
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İZMİR

İZMİR
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KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ
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KIRKLARELİ

KIRKLARELİ
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AYDIN

AYDIN
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KIRKLARELİ

KIRKLARELİ
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ANKARA

ANKARA
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AYDIN

AYDIN
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AYDIN

AYDIN
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TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ
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AYDIN

AYDIN
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TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ
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AYDIN

AYDIN
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KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ
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ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR
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ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR
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İşte tüm yurttan 09:05 manzaraları...
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mustafa kemal atatürk 10 Kasım

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Dünya döndükçe biz 09:05 de duracağız ve seni minnetle şükranla anıp ruhuna Fatihalar okuyacağız..Rabbim mekanını cennetlerin en güzel köşesinde eylesin
Böyle zorlu gunlerden geçmeseydik, Atatürkün, onun ilkelerinin ve Cumhuriyetinin değerini bilemeyecektik.. Allah Ataturke Cennet nasip etsin
Allah sizin gibi düşünenlerden ve ATATÜRK'ten razı olsun onu sevmeyenler genelde dindar kesim oluyor ama düşünmüyorlar mı bir vatanı kurtarmaya Allah ATATÜRK'ü uygun görmüş...!!!
Şükürler olsun Yarabbim
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