Saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

İşte tüm yurttan 09:05 fotoğrafları...

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında tüm yurtta anılıyor. Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. 09:05'te tüm yurtta hayat durdu.