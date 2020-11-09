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Saat 22.00’de kapanmayan restoranın sahibine 3 bin 150 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de saat 22.00’den sonra kapısına kilitlenmiş süsü verilen ve dışarıdan görülmeyecek şekilde iç kısımlarına perde çekilen restorana polis ekiplerince baskın yapıldı.

Eskişehir’de saat 22.00’den sonra kapısına kilitlenmiş süsü verilen ve dışarıdan görülmeyecek şekilde iç kısımlarına perde çekilen restorana polis ekiplerince baskın yapıldı. Kuralları hiçe sayan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Olay, İstiklal Mahallesi’ndeki bir restoranda akşam saatlerinde yaşandı. İşyerinin saat 22.00’den sonra faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine harekete geçen Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler adrese intikal etti. Giriş kapısına kilitlenmiş süsü verildiğini, içeriye girildiğinde ise kapıya perde çekilerek ışıkların dışarıya yansımasının önlendiğini tespit eden ekipler, 3 masada toplam 9 müşteriye alkol sunumu yapıldığını belirledi. Masaların üzerinde sigara paketleri, yerde ise izmaritlerin olduğu restoran hakkında gerekli işlemler yapılırken, iş yeri sahibine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na aykırı davranmaktan 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Diğer yandan iş yerinin faaliyeti de sonlandırıldı.

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