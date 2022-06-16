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Saat 23.30'u işaret etmişti: Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'ye seslendi! "Sizin probleminiz yalnızlık"

16.06.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Saat 23.30'da Youtube'dan video yayınlayan Davutoğlu, Devlet Bahçeli'ye kastederek, "Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım. Sizin probleminiz yalnızlık" ifadelerini kullandı.

Saat 23.30'u işaret etmişti: Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'ye seslendi! "Sizin probleminiz yalnızlık"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Devlet Bahçeli'ye ithafen bir video paylaşacağını duyuran Davutoğlu, Youtube hesabından beklenen videoyu yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan duyurduğu videolardan sonra bu kez de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yeni bir video geldi.

8 DAKİKALIK VİDEO YAYINLADI

Twitter hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek bir video paylaşacağını duyuran Davutoğlu, sosyal medya hesabı Youtube'dan 8 dakikalık bir video yayınladı.

Videosunun başlangıcında, "Sayın Bahçeli, son grup konuşmanızı dinlerken sizin adınıza çok üzüldüm" diyen Davutoğlu, "Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir gördüm. Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu videosunun devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bir insan nasıl bu kadar öfkeli olabiliyor. Diline nasıl bu kadar ağır kelimeler yükleyebiliyor. Mevlana'nın bir sözü var: 'Kalp deniz, dil kıyıdır; denizde ne varsa kıyı odur' Aslında sizin şu anda anlıyorum ki probleminiz dilinizde değil, kalbinizde. Şu anda akademik hayatta olsam bir doktora öğrencime sözcükler, mimikler ve siyaset ilişkisi bağlamında sizi incelemesini tavsiye ederdim.

"SİZİN PROBLEMİNİZ YALNIZLIK"

Bir sonuca aslında ben ulaştım: Sizin probleminiz yalnızlık. İnsan insanın şifasıdır Sayın Bahçeli. Siz insan arasına karışmadığınız için, Diyarbakır'a gidemediğiniz için mesela, Kürtlerin halini anlayamazsınız. Toroslar'a Yörüklerin arasına karışmadığınız için onları da anlayamazsınız. Sizi son olarak Trakya'da ne zaman gördük Sayın Bahçeli, ya da Erzurum'da..."

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Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli

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