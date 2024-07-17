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  4. Saat aralığı verildi! Aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapatıldı

Saat aralığı verildi! Aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapatıldı

17.07.2024 16:25
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Kavurucu sıcaklar komşu ülkenin turizmini etkilemeye başladı. Yunanistan, etkisi altında olduğu çöl sıcaklığıyla baş edebilmek için, tarihi Akropolis açık hava müzesini gün içerisinde belirli saat aralığında ziyarete kapatma kararı aldı.

Saat aralığı verildi! Aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapatıldı

Yunanistan’ın Atina şehrinde yer alan tarihi Akropolis açık hava müzesi, bugün 12.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilere kapatıldı. Yunanistan Kültür Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışanların korunması amacıyla tedbir kararları aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Parthenon Tapınağı'nın da bulunduğu Akropolis'in, aşırı sıcaklık nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

ÇÖL SICAKLARI ÜLKEYİ ETKİLİYOR

Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen çöl sıcaklıkları nedeniyle hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Dün, Yunanistan'da son on gündür etkili olan çöl sıcakları nedeniyle, çalışanları ve halkı korumak için hafta sonuna kadar geçerli olacak önlemler açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar vermişti.

atina

AÇIK HAVADA YAPILAN İŞLERE ARA VERİLİYOR

Üç gün boyunca saat 12.00-17.00 saatlerinde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verilmişti.

TERSHANELERİN DURDURULMASI İSTENDİ

Çarşamba ve perşembe günleri ise 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tersanelerdeki çalışmaların durdurulması istenmişti. Bu kurallara uymayan işverenlere, her bir çalışan için 2 bin avro para cezası kesileceği duyurulmuştu. Beyaz yakalılar ve memurlara ise, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı tanınmıştı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Atina Yunanistan
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