Saat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalı

Evde televizyon karşısında geçirilen saatler, izleyicilere para kazandırabilir. Bu iş için aranan şartlarsa, İyi düzeyde İngilizce konuşmak ve yazmak; ayrıca yaşınızın 18’den büyük olması da gerekli. Görev tanımı ise haftada minimum 20 saat televizyon izlemek. Her saat için 35 pound ödeyecek olan televizyon kanalı, izleyicisine haftada 700 pound kazandırabilir. İşi alanların yapması gerekense TV, kamera, akıllı cihazlar, kulaklık ve ev sinema ekipmanlarını deneyerek geri bildirimde bulunmak.

Kendisini “dünyanın en hızlı büyüyen pazar yeri” olarak tanımlayan OnBuy adlı şirket, işi alacak olan şanslı kişilere gereken tüm teçhizatı sunmaya hazır. Tek yapmanız gerekense 200 kelimelik bir rapor yazmak ve donanımın fotoğrafını göndermek.

İş tanımına göre İzleyicilere her ay sitedeki ürün sayfasını iyileştirmek için, ürünlerden bir seçki gönderilecek. İzleyicilerden beklenen ise ürünlerin ses, görüntü, işlevsellik gibi özelliklerini tartışmanın yanı sıra tasarım, performans ve dayanaklılığa odaklanarak ürünün kapsamlı bir şekilde test edilmesi. İşin en güzel yanlarından biri de, size gönderilen ürünlerden bazılarına sonsuza kadar sahip olunabilmesi.