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Saat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

Televizyonun karşısında miskinlik ederek para kazanmak nasıl olurdu? Evde daha fazla vakit geçirerek para kazanmak kimileri için mümkün. Çünkü izleyicisine saat başı ödeme yapmak isteyen bir teknoloji şirketi var.

Saat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalı

Evde televizyon karşısında geçirilen saatler, izleyicilere para kazandırabilir. Bu iş için aranan şartlarsa, İyi düzeyde İngilizce konuşmak ve yazmak; ayrıca yaşınızın 18’den büyük olması da gerekli. Görev tanımı ise haftada minimum 20 saat televizyon izlemek. Her saat için 35 pound ödeyecek olan televizyon kanalı, izleyicisine haftada 700 pound kazandırabilir. İşi alanların yapması gerekense TV, kamera, akıllı cihazlar, kulaklık ve ev sinema ekipmanlarını deneyerek geri bildirimde bulunmak.

netflix

Kendisini “dünyanın en hızlı büyüyen pazar yeri” olarak tanımlayan OnBuy adlı şirket, işi alacak olan şanslı kişilere gereken tüm teçhizatı sunmaya hazır. Tek yapmanız gerekense 200 kelimelik bir rapor yazmak ve donanımın fotoğrafını göndermek.

İş tanımına göre İzleyicilere her ay sitedeki ürün sayfasını iyileştirmek için, ürünlerden bir seçki gönderilecek. İzleyicilerden beklenen ise ürünlerin ses, görüntü, işlevsellik gibi özelliklerini tartışmanın yanı sıra tasarım, performans ve dayanaklılığa odaklanarak ürünün kapsamlı bir şekilde test edilmesi. İşin en güzel yanlarından biri de, size gönderilen ürünlerden bazılarına sonsuza kadar sahip olunabilmesi.

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İşe başvurabilmek için daha öncesinde teknoloji deneyimi edinmiş olmanız gerekmiyor; ancak akıcı şekilde İngilizce yazabilmek şart.

OnBuy adlı şirketin kurucusu Cas Paton “Amacımız müşterilerimize doğru bilgi ve kesintisiz bir deneyim sunmak. Bu nedenle teknik bir uzmandan geri bildirim toplayarak müşterilerimizi derinlemesine bilgilendirebilmek. Bizim için önemli olan satışta olan ürünlerin kullanımı ve müşterilerin ne aradığını bilen bir teknoloji meraklısı olmanız. Müşleriler, ne istediklerine bağlı olarak ürün sayfasında başka bir teknoloji severin bilgi dolu analizlerini okuyabilecekler” dedi.

Başvurular 20 Temmuz’a kadar devam ediyor.


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