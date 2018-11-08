HABER

Saat hırsızlığına 4 yıl 10 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir evden, yaklaşık 750 TL değerinde saat çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki Yasin K., 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Saat hırsızlığına 4 yıl 10 ay hapis cezası

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir evden, yaklaşık 750 TL değerinde saat çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki Yasin K., 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde oturan Süleyman A.'nın evinden, 17 Mart 2017 gecesi, yaklaşık 750 TL değerinde bir saat çalındı. Sabah uyandığında durumu fark eden ev sahibi Süleyman A., polise başvurup, şikayetçi oldu. Eve gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri hırsızlık şüphelisi Yasin K.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, evden çalınan saatin kutusunda bulunan jelatindeki parmak iziyle, Yasin K.'nın parmak izinin örtüştüğü belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yasin K., tutuklandı.
'ALIŞVERİŞ YAPARKEN ELİM AYNI JELATİNE DEĞMİŞ OLABİLİR'
Yasin K. hakkında 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından dava açıldı. İzmir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yasin K., "Ben Konak'ta oturuyorum. Olayın da Konak'ta meydana geldiği iddia edilmektedir. Kemeraltı Çarşısı'nda gidip alışveriş yaparken, elim aynı jelatine değmiş olabilir. Parmak izim de bundan dolayı çıkmış olabilir. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Kararını açıklayan hakim, Yasin K.'ya hırsızlık suçundan 5 yıl, konut dokunulmazlığını ihlalden 6 ay ve mala zarar verme suçundan da 4 ay 10 gün olmak üzere toplamda 5 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verdi. Yasin K.'nın cezası, duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 4 yıl 10 ay 10 güne indirildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam ettiKaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Gaziosmanpaşa'da servis aracının çarptığı kişi öldüGaziosmanpaşa'da servis aracının çarptığı kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!

Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!

Milyon dolarlık Hint düğünlerinin gelecek yıl adresi belli oldu

Milyon dolarlık Hint düğünlerinin gelecek yıl adresi belli oldu

Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı

Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı

Beylikdüzü'nde eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

Beylikdüzü'nde eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.