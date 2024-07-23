Saat verildi! İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor ama sıcaklık... Meteoroloji son dakika 23 - 27 Temmuz hava durumu tahmini

23 Temmuz Salı bugün hava nasıl? Yağış var mı? Sıcaklıklar düşüyor mu? Herkes bu soruların yanıtını paylaşırken Meteoroloji'den güncel hava durumu tahmini geldi. Buna göre belirli bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan belirli bölgelerde de sıcaklıklarda azalma görüleceği tahmin ediliyor. İşte son dakika Meteoroloji il il hava durumu tahminleri...

"BU HAFTA KUZEY VE İÇ BÖLGELERDE YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün salı Marmara'nın kuzeyi, Konya'nın batısı Afyon Trakya'da yağışlar görülecek. Sıcaklıklar düne göre Kuzey bölgelerde 2-3 derece düştü. Bu hafta Kuzey ve iç bölgelerde yerel yağışlar görülecek. Sıcaklıklar düşerek ortalamaya gelecek. Aşırı sıcaklar güney ege ve güneydoğu anadolu'da devam" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

Şen bir sonraki paylaşımında da "Bugün salı İstanbul'da yerel yağmur var, yarın da yağış var. Bu yağışlar çok kuvvetli değil. Sıcaklık 33 C hafta sonuna kadar 30 C'ye düşecek. Hafta boyu yağış geçişleri olacak yağış anında gündüz nem biraz artacak gece değişmeyecek. Gece sıcaklığı da 2-3 derece düşecek." dedi.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya’nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Göller yöresi, Toroslar mevkisi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu ve yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Konya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 34°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

23 TEMMUZ SALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNİ

25 TEMMUZ PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 TEMMUZ CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

27 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ