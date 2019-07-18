Saathane Meydanı’nda kamulaştırma bedel tespiti için keşfi yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl önce başlatılan “Saathane Meydanı Projesi” kapsamında açılan davalar için bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif yapıldı.

Eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından 8 yıl önce başlatılan Saathane Meydanı Projesi, mülk sahiplerinin davalar açması nedeniyle tamamlanamadı. Mustafa Demir’in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ise proje kapsamında trafiğe kapatılan Saathane Meydanı tekrar trafiğe açıldı.

Bilirkişi heyeti tespitlerde bulundu

Devam eden dava kapsamında Saathane Meydanı’nda bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif gerçekleştirildi. 4. Asli Hukuk Mahkemesi Hakimi Mahmut Çakmak başkanlığındaki inşaat mühendisleri, inşaat teknikeri ve avukatların oluşturduğu 5 kişilik heyet, Saathane Meydanı’nda bulunan taşınmazlarda bedel tespiti keşfi yaptı.

“Esnaflar mağdur”

Tespit hakkında bilgi veren Saathane Meydanı Esnaf Temsil Heyetinden Ümit Ayla, Saathane Meydanı Projesi’nin 2011 yılından beri devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin bu alanda bir meydan projesi uygulamaya çalıştığını ifade eden Ayla, “Bu meydan projesine buradaki esnafın tamamı mağduriyeti ve burada bir ticaret merkezine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Bu manada bütün esnaflar bir araya gelerek bugüne kadar dava sürecini yürüttük ve 8 yıldır da mahkeme yoluyla mücadele ediyoruz” dedi.