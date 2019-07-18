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Saathane Meydanı’nda kamulaştırma bedel tespiti için keşfi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl önce başlatılan “Saathane Meydanı Projesi” kapsamında açılan davalar için bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif yapıldı.Eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından 8 yıl önce başlatılan Saathane Meydanı Projesi, mülk sahiplerinin davalar açması nedeniyle tamamlanamadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl önce başlatılan “Saathane Meydanı Projesi” kapsamında açılan davalar için bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif yapıldı.
Eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından 8 yıl önce başlatılan Saathane Meydanı Projesi, mülk sahiplerinin davalar açması nedeniyle tamamlanamadı. Mustafa Demir’in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ise proje kapsamında trafiğe kapatılan Saathane Meydanı tekrar trafiğe açıldı.

Bilirkişi heyeti tespitlerde bulundu
Devam eden dava kapsamında Saathane Meydanı’nda bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif gerçekleştirildi. 4. Asli Hukuk Mahkemesi Hakimi Mahmut Çakmak başkanlığındaki inşaat mühendisleri, inşaat teknikeri ve avukatların oluşturduğu 5 kişilik heyet, Saathane Meydanı’nda bulunan taşınmazlarda bedel tespiti keşfi yaptı.

“Esnaflar mağdur”
Tespit hakkında bilgi veren Saathane Meydanı Esnaf Temsil Heyetinden Ümit Ayla, Saathane Meydanı Projesi’nin 2011 yılından beri devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin bu alanda bir meydan projesi uygulamaya çalıştığını ifade eden Ayla, “Bu meydan projesine buradaki esnafın tamamı mağduriyeti ve burada bir ticaret merkezine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Bu manada bütün esnaflar bir araya gelerek bugüne kadar dava sürecini yürüttük ve 8 yıldır da mahkeme yoluyla mücadele ediyoruz” dedi.

“Başkanımıza güveniyoruz”
Seçim sürecinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’in bu alanda ticaretin ve yaşamın devam etmesi noktasında adımlar atacaklarını kendilerine söylediğini dile getiren Ayla, “Mustafa Demir başkanımız bölge esnafıyla seçim öncesinde ve sonrasında bir araya gelerek bu beyanını tekrar tekrar dile getirdi. Bunu destekleyici adımlar da attı ve Saathane Meydanı trafiğe açıldı. Yaklaşık 10 aydır burada dava süreci durmuş durumdaydı. Son 1 aydır dava ile ilgili süreç tekrar gündeme geldi. Bugün de bir kamulaştırma değer tespiti keşfi yapılıyor. Bilirkişi heyeti tespitler noktasında çalışmasını yürütüyor. Mustafa Demir başkanımızın seçim öncesinde verdiği sözler var. Birliktelik ve ortak akıl noktasında birçok söylemi var. Biz başkanımıza güveniyoruz. İnşallah buradaki insanların mağduriyeti ortadan kalkacak” diye konuştu.
Saathane Meydanı esnafı ise bölgedeki ticaretin kaybolmadan projenin yürütülmesi gerektiğini belirtti.

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