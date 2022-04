Saati 150 ile 5 bin TL değişiyor! 'İdrar içmenin hayalini çok kurdum'

İnternet ve sosyal medyada 'Köle Aranıyor' ilanlarıyla, işkence ticareti yapan organizasyonlar ortaya çıktı. Saatliği 150 ile 5 bin TL arasında ücretler ödeyerek, aşağılanma, falaka hatta küllük gibi kullanılmaya kadar her tür işkenceyi satın alanlar, kendilerini 'köle' olarak tanımlıyor. İşkence yaparak para kazanan kişilere ise 'sahip' adı veriliyor. Köle olarak tanımlanan müşterilerden takma isimiyle Cemil "Önceden ne konuşulursa, nasıl bir yol izlenecekse ona uyarım. Karşı taraf bana o aidiyet duygusunu hissettirdiği zaman her şeyi yaparım. Hizmetçi köleliğinden tutun da karşı tarafın mutlu olması için ne gerekirse, her şeyi yaparım. İdrar içmenin hayalini çok kurdum ama olmadı." dedi.

AVRUPA VE ARAP ÜLKELERİNDEN DE MÜŞTERİLER VAR

'Köleler' ve 'sahipler', 'Köle Aranıyor' ilanlarından, cinsiyet, yaş, ilişki durumu bilgilerini, iletişim numaralarıyla birlikte paylaşıyor. Sahibeler hangi işkenceleri daha iyi yaptıklarını, köleler de aşağılanmaktan mı, dayak yemektin mi, eşya olarak kullanılmaktan mı hoşlandıklarını belirtiyor. Para karşılığı işkence yapan, takma ismiyle 'Sahibe Sevda', Avrupa ve Arap ülkelerinden de çok sayıda müşterisi olduğunu belirterek "Gelenlerin yüzde 95'i evli" dedi. Köle olarak tanımlanan müşterilerden takma isimiyle Cemil ise, evli ve iki çocuk babası olduğunu ifade ederek, "Hizmetçi olmak, sehpa ve küllük olarak kullanılmak en iyi yaptığım kölelikler" dedi.

"İDRAR İÇMENİN HAYALİNİ KURDUM"

DHA muhabirinin 'sahibe' olduğunu düşünerek, bir kafede görüşen 35 yaşındaki Cemil, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, tekstil işçisi olarak çalıştığını anlattı. İzin günlerinde kölelik yaptığını söyleyen Cemil, en çok küllük ve masa olarak kullanılmaktan keyif aldığını belirtti. Askerden döndükten sonra, 15 yıldır para ödeyerek kölelik yaptığını anlatan Cemil, "Kültürel ve sosyal nedenlerden dolayı, ailemi kıramadığım için evlendim. Karşı tarafın incinmesini hiç istemem bu yüzden iradem zayıf kalıyor. Benim için her zaman sahibe en üst konumdadır. Önceden ne konuşulursa, nasıl bir yol izlenecekse ona uyarım. Karşı taraf bana o aidiyet duygusunu hissettirdiği zaman her şeyi yaparım. Hizmetçi köleliğinden tutun da karşı tarafın mutlu olması için ne gerekirse, her şeyi yaparım. İdrar içmenin hayalini çok kurdum ama olmadı. Hizmetçi olmak, köpek gibi muamele görmek, tasma takmanız, sehpa olarak kullanılmak, hastanelik olacak şekilde küllük olarak kullanılmak en iyi yaptığım köleliklerdir ve çok severim. İdrar da içebilirim, klozetinizi de temizletebilirsiniz. Beni stres atmak amacıyla da kullanabilirsiniz" dedi.

"SANAL KÖLELİK YAPTIRDI, ÇOK KEYİF ALDIM"

Sanal kölelik de yaptığını belirten Cemil, "İzmir'de yaşayan bir sahibem vardı, o bana sanal kölelik yaptırdı, çok keyif aldım. Ona bir saat 150-200 lira verdim. Kadın sahibeler bazen güven vermiyor ve çok yüksek ücretler istiyorlar. Gerekirse ek iş yaparım yine de ödeme yaparım" diye konuştu.

"SAHİBELİK YAPARKEN ÇOK GÜÇLÜ VE ÖZEL HİSSEDİYORUM"

Sosyal medyada 'Sahibe Sevda' takma ismiyle 4 yıldır para karşılığı işkence yapan bir kadın, gelirinin tatmin edici olduğunu, kazandığı parayla rahatlıkla geçinebildiğini anlattı. Sahibe ve köle ilişkisinin cinsellikle ilgisi olmadığını ileri süren 33 yaşındaki Sahibe Sevda, "Benimle herhangi bir cinsel birliktelikleri mümkün değil. Fiziksel temasları da olmuyor. Tamamen içlerindeki gizemi yaşayıp onu tatmin ediyorlar" dedi. Ayda 15 saat müşterileriyle görüştüğünü, görüntülerini kaydedip sosyal medyadan paylaştığını söyleyen Sevda, sahibelik yaparken çok güçlü ve özel hissettiğini ifade etti.

"BU İŞİ YAPMAK İSTEYEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR"

Bazı kadınların, para ödeyerek 'sahibe' olduklarını ifade eden Sevda, "Ancak bu sistemde, bir sahibe köleye para ödemez. Hatta köle cebindeki son kuruşu, elinden gelse canını verir. Bu işi yapmak isteyen çok fazla insan var ancak, gerçek bir köle, gerçek bir sahibeyi ayırt edebiliyor" dedi. Kendisine gelen kölelerin çoğunun evli olduğunu belirten Sevda, "Kadın ve yabancı kölelerim de var. Arap ve Avrupa ülkelerinden de çok gelenler var. Yüksek mevkiden insanlar da var. Kesinlikle statüyle ilgili bir şey değil, asgari ücretle çalışan da geliyor. Gelenlerin yüzde 95'i evli. Evliliklerinde eşleriyle paylaşamayacakları bir durum yaşıyorlar" dedi.

Köleleriyle yaşadığı ilginç anıları da anlatan Sevda, "Ünlü bir iş insanı, ölmüş babasıyla olan tek fotoğrafını yırtmamı istemişti. Ben de onu yapmamak için ikna ettim ancak, emin olduğunu söyleyince yaptım" dedi. Kardeş müşterilerinin de olduğunu belirten Sevda, birbirinden habersiz geldiklerini anlattı.