Saati 240 TL’ye bekar anneler için babalık hizmeti

Kamyon şöförü olan Jake James, hayatında bir değişiklik yapmak istedi. Bunun sonucunda kiralık baba olarak hizmet vermek üzere kendisi için Facebook’ta ilan verdi.
Verdiği ilanda “Kamyonların uzağında yeni bir kariyer yaratmaya çalışıyorum” sözleri yer alıyor.
Jake’in kiralık baba olarak verdiği hizmetin içine eğitici öğrenme, spor etkinliklerine katılma, çocuğun seçtiği faaliyetlere katılma gibi aktiviteler de dahil.
İşte ilanın detayları
“Bebeğinizin babası işe yaramazın teki mi? Onun oyunlarından bıktınız mı? Uyuşturucu ve arkadaşları çocuklarından önce mi geliyor?
O zaman kendine bir baba kirala!!
Hizmet dahilinde;
Ayda 1-2 haftasonu
Çocuğun seçeceği 3 aktivite
Spor aktivitelerine katılım
3 saat eğitici öğrenme ve arabalar da dahil değerli hayat tecrübeleri
Gündüz bakım, okula bırakma ve okuldan alma.
Lütfen unutmayın;
Aile etkinlikleri ve doğum günleri ekstraya girer
Facebook ilişki durumu ekstraya girer
Aile selfie’leri ekstraya girer
Standart saat ücreti 30 dolar. Pazar akşamüzeri 4’ten sonra saat ücreti %20 daha fazladır.
Özel zamanlar üzerinde anlaşmaya varılabilir.”
Jake’in sunduğu hizmetler standart bir bebek bakıcısının sunduklarından çok daha fazla. Standar ücretin içine öğrenme faaliyetleri, spor etkinlikleri gibi aktivitelerin dahil olmasının yanı sıra doğum günü gibi özel etkinlikler için ekstra ödeme yapılması gerek.
İlanın başlangıçta şaka amacıyla verilip verilmediği kesin olarak belli olmasa da bir çok insan ilana başvurarak Jake’i kiralamak istedi, ayrıca ilana çok sayıda esprili yorum geldi. Ayrıca Jake’in iyi bir baba olacağına dair şüpheler de bulunuyor.
Jake’in yayınladığı ilan 1.700 yorum ve paylaşım alarak viral oldu.
İnsanlar Jake’in ilanına ne dedi;
“Baba olmanın ne olduğunu bildiğinden emin değilim. Sonuç olarak kendini süslü bir isimle bebek bakıcısı olarak sunuyor”
“Çocuğum yok ama yine de seni kiralayabilir miyim? Hayvan çocuklarım var eğer bu sayılırsa.”
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