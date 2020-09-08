Saati 240 TL’ye bekar anneler için babalık hizmeti

Kamyon şöförü olan Jake James, hayatında bir değişiklik yapmak istedi. Bunun sonucunda kiralık baba olarak hizmet vermek üzere kendisi için Facebook’ta ilan verdi.

Verdiği ilanda “Kamyonların uzağında yeni bir kariyer yaratmaya çalışıyorum” sözleri yer alıyor.

Jake’in Verdiği Hizmete Birçok Şey Dahil

Jake’in kiralık baba olarak verdiği hizmetin içine eğitici öğrenme, spor etkinliklerine katılma, çocuğun seçtiği faaliyetlere katılma gibi aktiviteler de dahil.

İşte ilanın detayları

“Bebeğinizin babası işe yaramazın teki mi? Onun oyunlarından bıktınız mı? Uyuşturucu ve arkadaşları çocuklarından önce mi geliyor?

O zaman kendine bir baba kirala!!

Hizmet dahilinde;

Ayda 1-2 haftasonu

Çocuğun seçeceği 3 aktivite

Spor aktivitelerine katılım

3 saat eğitici öğrenme ve arabalar da dahil değerli hayat tecrübeleri

Gündüz bakım, okula bırakma ve okuldan alma.

Lütfen unutmayın;

Aile etkinlikleri ve doğum günleri ekstraya girer

Facebook ilişki durumu ekstraya girer

Aile selfie’leri ekstraya girer

Standart saat ücreti 30 dolar. Pazar akşamüzeri 4’ten sonra saat ücreti %20 daha fazladır.

Özel zamanlar üzerinde anlaşmaya varılabilir.”