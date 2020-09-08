HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Saati 240 TL’ye bekar anneler için babalık hizmeti

Saati 240 TL’ye bekar anneler için babalık hizmeti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

Çocuklarını yalnız başına büyütmek zorunda kalan bekar annelerin yeni bir yardımcısı var; kiralık baba. Jake James adındaki bu adam Kiralık Baba adını verdiği hizmetle, ihtiyacı olanlara babalık servisi veriyor.

Saati 240 TL’ye bekar anneler için babalık hizmeti

Kamyon şöförü olan Jake James, hayatında bir değişiklik yapmak istedi. Bunun sonucunda kiralık baba olarak hizmet vermek üzere kendisi için Facebook’ta ilan verdi.

Verdiği ilanda “Kamyonların uzağında yeni bir kariyer yaratmaya çalışıyorum” sözleri yer alıyor.

Jake’in Verdiği Hizmete Birçok Şey Dahil

3-jake-james-father-rent-daddy-service-13

Jake’in kiralık baba olarak verdiği hizmetin içine eğitici öğrenme, spor etkinliklerine katılma, çocuğun seçtiği faaliyetlere katılma gibi aktiviteler de dahil.

İşte ilanın detayları

“Bebeğinizin babası işe yaramazın teki mi? Onun oyunlarından bıktınız mı? Uyuşturucu ve arkadaşları çocuklarından önce mi geliyor?
O zaman kendine bir baba kirala!!
Hizmet dahilinde;
Ayda 1-2 haftasonu
Çocuğun seçeceği 3 aktivite
Spor aktivitelerine katılım
3 saat eğitici öğrenme ve arabalar da dahil değerli hayat tecrübeleri
Gündüz bakım, okula bırakma ve okuldan alma.
Lütfen unutmayın;
Aile etkinlikleri ve doğum günleri ekstraya girer
Facebook ilişki durumu ekstraya girer
Aile selfie’leri ekstraya girer
Standart saat ücreti 30 dolar. Pazar akşamüzeri 4’ten sonra saat ücreti %20 daha fazladır.
Özel zamanlar üzerinde anlaşmaya varılabilir.”

Aile Selfıe’leri Gibi Ekstra Hizmetler De Sunuyor

4-jakebrakeorr_37332668_1626176567505083_8061832237986873344_n-5f4f519ef1428__700

Jake’in sunduğu hizmetler standart bir bebek bakıcısının sunduklarından çok daha fazla. Standar ücretin içine öğrenme faaliyetleri, spor etkinlikleri gibi aktivitelerin dahil olmasının yanı sıra doğum günü gibi özel etkinlikler için ekstra ödeme yapılması gerek.

Jake Duruma Göre Saatlik Ücretini Artırabiliyor

5-jakebrakeorr_110310280_1529523527208124_6156539013176223486_n-5f4f51a200f57__700

6-jakebrakeorr_32754280_212372469379256_707703158888988672_n-5f4f519a0b303__700

İlanın başlangıçta şaka amacıyla verilip verilmediği kesin olarak belli olmasa da bir çok insan ilana başvurarak Jake’i kiralamak istedi, ayrıca ilana çok sayıda esprili yorum geldi. Ayrıca Jake’in iyi bir baba olacağına dair şüpheler de bulunuyor.

Jake Ve Postu Viral Oldu

7-jakebrakeorr_33859253_1940703932626777_8958149212097216512_n-5f4f519ce0ff8__700

Jake’in yayınladığı ilan 1.700 yorum ve paylaşım alarak viral oldu.

İnsanlar Jake’in ilanına ne dedi;

“Baba olmanın ne olduğunu bildiğinden emin değilim. Sonuç olarak kendini süslü bir isimle bebek bakıcısı olarak sunuyor”
1-yorum

“Çocuğum yok ama yine de seni kiralayabilir miyim? Hayvan çocuklarım var eğer bu sayılırsa.”
2-yorum

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Görenler dönüp bir kez daha bakıyor! Tanesi 1200 gramGörenler dönüp bir kez daha bakıyor! Tanesi 1200 gram
ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı 73 bin TL arttı!ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı 73 bin TL arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' şaşkınlığı!
Saros Körfezi'nde şaşırtan manzara: 20 yıldır hiç görmemiştim
Çağatay Ulusoy'un son filmi
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Adına 'mucize' diyorlar! Kilosu 30 bin liradan satılıyor
Adına 'mucize' diyorlar! Kilosu 30 bin liradan satılıyor
Görenler dönüp bir kez daha bakıyor! Tanesi 1200 gram
Görenler dönüp bir kez daha bakıyor! Tanesi 1200 gram
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Hatalı basım 100 lirasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı
Hatalı basım 100 liranın fiyatı dudak uçuklattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.