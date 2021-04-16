HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Saatler sürdü! Kanatları olmayan kuş, artık başka bir kuşun kanadıyla uçacak

Saatler sürdü! Kanatları olmayan kuş, artık başka bir kuşun kanadıyla uçacak

16.04.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın sonucu kanatlarını ve kuyruğunu kaybeden kızıl kuyruklu şahin, veteriner hekimlerin yoğun gayreti sonrası artık uçabilecek. Başka bir şahinin kuyruk ve kanatları nakledilen kuş, şimdi emin ellerde yeni yerinde yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Saatler sürdü! Kanatları olmayan kuş, artık başka bir kuşun kanadıyla uçacak

ABD'nin Teksas eyaletinde, Gladys Porter Hayvanat Bahçesi'ne getirilen kızıl kuyruklu şahin uzun bir tedavinin ardından yeni yerinde yaşamaya başladı.

KANAT VE KUYRUK NAKLİ YAPILDI

Yangın sonucu kanatlarını ve kuyruğunu kaybeden ve uçamayacak duruma gelen hayvana başka bir kızıl kuyruklu şahinden nakil yapıldı.

Hayvanat bahçesinin hayvan sağlığı departmanındaki personel, ''Onun tüylerinin doğal olarak büyümesi 1 yılı alacaktı. Gözleri görmeyen başka bir şahine ötanazi yapıldı ve kanatları bu kuşa donör oldu. Yakın zamanda uçabilecek'' diye konuştu.

Hassas prosedür, her biri iki buçuk saat süren iki seansa yayıldı.

CATERS_HAWK_HAS_FEATHER_TRANSPLANT_001_3431891

CATERS_HAWK_HAS_FEATHER_TRANSPLANT_002_3431892

CATERS_HAWK_HAS_FEATHER_TRANSPLANT_003_3431893

CATERS_HAWK_HAS_FEATHER_TRANSPLANT_004_3431894

CATERS_HAWK_HAS_FEATHER_TRANSPLANT_005_3431895


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Pfizer: Aşıda üçüncü doz gerekebilirPfizer: Aşıda üçüncü doz gerekebilir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.