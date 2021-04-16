Saatler sürdü! Kanatları olmayan kuş, artık başka bir kuşun kanadıyla uçacak

ABD'nin Teksas eyaletinde, Gladys Porter Hayvanat Bahçesi'ne getirilen kızıl kuyruklu şahin uzun bir tedavinin ardından yeni yerinde yaşamaya başladı.

KANAT VE KUYRUK NAKLİ YAPILDI

Yangın sonucu kanatlarını ve kuyruğunu kaybeden ve uçamayacak duruma gelen hayvana başka bir kızıl kuyruklu şahinden nakil yapıldı.

Hayvanat bahçesinin hayvan sağlığı departmanındaki personel, ''Onun tüylerinin doğal olarak büyümesi 1 yılı alacaktı. Gözleri görmeyen başka bir şahine ötanazi yapıldı ve kanatları bu kuşa donör oldu. Yakın zamanda uçabilecek'' diye konuştu.

Hassas prosedür, her biri iki buçuk saat süren iki seansa yayıldı.



