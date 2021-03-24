Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle etrafında bulunan 3 fabrikaya sıçradı. Çıkan yangında milyon değerindeki malzemeler küle döndü. Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Büyüyen yangın, fabrikanın yanında bulunun 3 fabrikaya siyaret etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 50’ye yakın itfaiye eri yangına müdahale etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Malzemelerin yanması sebebi ile fabrika alev topuna döndü. Yangın sonucu fabrika küle döndü. Milyon değerindeki malzemeler yandı, can kaybı yaşanmadı.

Sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınabildi. Fabrikalarda soğutma çalışmaları ise sürdürülüyor. Alevlerden kurtarılan malzemeler ise farklı bir yere taşındı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı. Zararın şu anda ne kadar olduğu belli değil. Milyonlarca zararın olduğu tahmin edilen yangının çıkış sebebi yapılacak incelemeler sonucu ortaya çıktı. Gece başlayan yangını duyan İnegöl Kaymakamaı Eren Arslan da olay yerine gelerek yetkililerde bilgi aldı.

