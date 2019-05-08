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Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:29 | Son Güncelleme

Bursa'da içinde iki çocuğunun bulunduğu araç iki takla attı, şoka giren baba oturduğu koltuktan kalkamadı.

Kaza Keles Bursa yolunda gerçekleşti. Keles'te bulunan tarlalarına giden baba İhsan Yavaşcan ile çocukları Şahin ve Erdoğan Yavaşcan, Bursa'ya dönmek için yola çıktı.

Dönüş yolunda yolların kaygan olması ve bir aracın kendilerini sıkıştırması sebebiyle içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil iki takla atarak durabildi.
Araçta bulunan 3 kişi burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu. Kazanın şokunu atlatamayan baba İhsan Yavaşcan, aracın koltuğunda bir süre oturarak bekledi.
Yaşadıkları kazayı anlatan Şahin Yavaşcan, şunları söyledi:
"Yandaki bir araç bizi sıkıştırdı. Yolların da kaygan olmasından dolayı kaza yaptık. Keles yollarının biran önce bakıma ihtiyacı var, aracımızla iki takla attık. Allaha şükür emniyet kemerlerimiz bağlıydı, araçtan sağ salim çıktık." (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa baba Kaza

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