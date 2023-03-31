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Saatlerce bekledi! Başından ayrılmadı... "Diğerleri gitti, bu burada kaldı"

31.03.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de hayvanlarını otlaması için çayırlık araziye çıkartan yaşlı kadının bir ineği sulama kanalına düştü. İneği düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkarırken, yaşlı kadın saatlerce hayvanının başından ayrılmadı. Yaşadıklarını anlatan kadın, “Bu hayvan benim otlatmak için buraya getirmiştim. Ben düştüğünü gördüm, diğer hayvanlarım gitti, bu burada kaldı" dedi.

Dün, akşam saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde tek geçim kaynağı olan hayvanlarını otlatmak için çayırlık alana götüren Sebile Bayrak’ın hayvanlarından biri sulama kanalına düştü. Yaklaşık 3 metre derinlikteki kanala düşen hayvanını kurtarmaya gücü yetmeyen yaşlı kadın itfaiye ekiplerine haber verdi.

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VİNÇ YARDIMI İLE ÇIKARTILDI

Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda hayvan vinç yardımı ile düştüğü kanaldan çıkartılarak sahibine teslim edildi.

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Tek geçim kaynağı hayvanları olan yaşlı kadının saatlerce hayvanının kurtarılması için başında beklediği görüldü.

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İtfaiye ekipleri kurtardıkları danayı tekrardan zarar görmemesi için yaşlı teyzenin ahırına kadar götürdü.

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"DAHA ÖNCE DE BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Sebile Bayrak, “Bu hayvan benim, otlatmak için buraya getirmiştim. Ben düştüğünü gördüm, diğer hayvanlarım gitti, bu burada kaldı. Benim 7-8 adet hayvanım var. Başka bir yerde evim vardı, satıp buraya geldik. Zamanında eşim de vefat etti 12 sene önce, ben de bu şekilde geçimimi sağlıyorum. İtfaiyeye ben haber verdim, kurtarılmasını bekliyorum. Daha önce de başıma böyle bir şey gelmedi.

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"BU HAYVANIM GEBEYDİ"

Ben zarar gördü mü bilmiyorum ama bu hayvanım gebeydi, bilmiyorum beni yaklaştırmıyorlar düşmeyeyim diye” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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İstanbul Arnavutköy İnek Sulama kanalı

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