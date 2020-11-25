Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı

Kırıkkale’de otlarken ayağı kırılan hamile bir inek, mahsur kaldığı dağdan kurtarılması için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu dere yatağına indirilen inek traktör römorkunda hayvan hastanesine götürüldü.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bağlı Hacıbalı köyündeki bir dağda dün akşam saatlerinde otlarken ayağı kırılan hamile inek burada mahsur kaldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan Dursun Doğan, gece köylülerle birlikte ineği kurtaramayınca yetkililerden destek istedi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise sabaha kadar ineğin başında nöbet tuttu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve köylülerin yardımıyla inek yürütülerek uzun uğraşlar sonucu dere yatağına indirildi. Burada traktör römorkuna bindirilen inek Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından ineğe ilk müdahale römorkun üstünde yapıldı. İneğin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

"Veteriner hekimlerimizi görevlendirdik"

İneğin kırılan ayağı için veteriner hekimleri görevlendirdiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Yahşihan ilçemiz besicilerinden Dursun Doğan isimli yetiştiricimiz dün akşamüzeri ineğinin kırsal alanda otlarken ayağını kırdığını ve orada mahsur kaldıklarının haberini aldık. İlçe Müdürlüğümüze talimat verdik. Veteriner hekimlerimizi görevlendirdik. Sağ olsun arkadaşlar ilgilenmişler. Hayvanın kırık olan ayağını sarmışlar. Araçla taşınabilecek bir alana kadar getirmişler” dedi.