HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı

Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı

25.11.2020 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de otlarken ayağı kırılan hamile bir inek, mahsur kaldığı dağdan kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kırıkkale’de otlarken ayağı kırılan hamile bir inek, mahsur kaldığı dağdan kurtarılması için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu dere yatağına indirilen inek traktör römorkunda hayvan hastanesine götürüldü.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bağlı Hacıbalı köyündeki bir dağda dün akşam saatlerinde otlarken ayağı kırılan hamile inek burada mahsur kaldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan Dursun Doğan, gece köylülerle birlikte ineği kurtaramayınca yetkililerden destek istedi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise sabaha kadar ineğin başında nöbet tuttu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve köylülerin yardımıyla inek yürütülerek uzun uğraşlar sonucu dere yatağına indirildi. Burada traktör römorkuna bindirilen inek Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından ineğe ilk müdahale römorkun üstünde yapıldı. İneğin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

"Veteriner hekimlerimizi görevlendirdik"
İneğin kırılan ayağı için veteriner hekimleri görevlendirdiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Yahşihan ilçemiz besicilerinden Dursun Doğan isimli yetiştiricimiz dün akşamüzeri ineğinin kırsal alanda otlarken ayağını kırdığını ve orada mahsur kaldıklarının haberini aldık. İlçe Müdürlüğümüze talimat verdik. Veteriner hekimlerimizi görevlendirdik. Sağ olsun arkadaşlar ilgilenmişler. Hayvanın kırık olan ayağını sarmışlar. Araçla taşınabilecek bir alana kadar getirmişler” dedi.

"Bir cerrahi operasyon yapılacak"
Olay yerine geldiklerini ve yetiştiriciler ile görüştüklerini belirten Yılmaz, “Hayvanın hem kırığının olduğu ayrıca ağır gebe olması dolayısıyla daha detaylı bakılabilmesi için Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne intikalini sağaldık. Burada Veterinerlik Fakültesi hocalarımız gerekli ilgiyi gösterdiler. Bir cerrahi operasyon yapılacak. Gebelik durumuna göre de muhtemelen sezaryen yöntemiyle ineğin yavrusu alınmak suretiyle yavrumuzu kurtarmaya çalışacağız. İneğin de kurtarılması için arkadaşlar gerekli operasyonu yapıyorlar” ifadesini kullandı.

"Doktor arkadaşlar yardımcı oluyor"
İneğin sahibi Dursun Doğan ise, “Getirdik buraya ondan sonrasında ne olur bilmiyorum Allah razı olsun yardım edenlerden. İl Müdürüm ve İlçe Müdürüm geldi. Elinden gelenleri yaptılar. Ondan sonrasına da Allah büyüktür yapacak bir şey yok. Burada da doktor arkadaşlar yardımcı oluyor” diye konuştu.
Doğan, jandarma ekiplerinin sabaha kadar ineği gözetim altında tuttuklarını ve traktörle hayvan hastanesine getirdiklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüntülendi
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu toprağa karıştırmışlar

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu toprağa karıştırmışlar

Barış Atay’a saldırı davasında 3 sanık tahliye edildi

Barış Atay’a saldırı davasında tahliye kararı

Esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşının banyosunda bulundu

Esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşının banyosunda bulundu

Emine Erdoğan: Katiller ve mafya babaları rol model olmasın

Emine Erdoğan: Katiller ve mafya babaları rol model olmasın

Korkutan açıklama! Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Nesli tükenme tehlikesi altında! Kastamonu'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüntülendi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.