Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden çıkan tartışmada patronları tarafından 5 saat boyunca ahşap sopa ve metal maşayla dövüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki gence 2-6 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açılırken, genci darp eden patrona ise 4-14 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

Olay, geçtiğimiz 7 Mart tarihinde Güvenevler Mahallesi kapalı pazar yerindeki bir balıkçı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.C.K., (16) yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., (34) Ali S., (29) ile telefonda konuşarak 200 TL’lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Burada patronları tarafından o günde çalışması istenen S.C.K., yevmiye hesabı ile çalıştı. Akşam saatlerinde ise taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Ş.C.K.’yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam etti. Şahıslar yaklaşık 5 saat boyunca genci dövdü. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Ş.C.K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.