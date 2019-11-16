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Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 00:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde bulunan Küçükcan, ambulansla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küçükcan ile daha önceden de mesailerinin bulunduğunu, kendisinin değerli bir mühendis olduğunu söyledi.

'ÖLÜMÜ MUHTEMELEN KAFA TRAVMASINA BAĞLI'

Ekiplerin Küçükcan'ı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Zengin, "Malumunuz yaklaşık yarım saat önce mühendisimiz bulundu. Kendisinin acile getirildiğinde ilk değerlendirmemizde vefatının üzerinden belirli bir süre geçtiğini düşünmekteyiz. Ama bu sürenin ne kadar olduğuyla ilgili konu, bugün adli tıpta yapılacak incelemeler sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Gaziantep'in başı sağolsun." diye konuştu.

Zengin, mühendisin ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine de "Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üstüne düşmesiyle yüzlerce kilo ağırlık oluşmuş. Başta baş bölgesi olmak üzere, vücudunun çeşitli bölgelerinde ezilmeler oluşmuştu. Otopsi kesin sonucu verecektir ama muhtemelen kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz." yanıtını verdi.

Acı haberin duyulması üzerine ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çöken inşaat mühendis

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
33 saat ne be hiç bulmasaydınız
geçmiş olsun. İnşaallah ağır bir durumu yoktur
Vefat etmiş yazıyor,haberleri gözünüzle okuduğunuza emin misiniz?
ölmüş adam ölmüş haberi oku denyo
Allah acil şifalar versin
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