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  4. Saatlerce her yerde aranıyorlardı! İki çocuk bakın nerede çıktı!

Saatlerce her yerde aranıyorlardı! İki çocuk bakın nerede çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 23:28 | Son Güncelleme

Samsun'un Atakum ilçesinde sokakta top oynadıkları sırada kaybolan Muhammet Gültek (9) ve İnanç Kartal (7) isimli çocuklar için arama çalışması başlatıldı. Kayıp çocuklar 8 saat sonra evlerine dönmeye çalıştığı sırada sokakta bulundu. Çocukların bilgisayar salonuna oyun oynamaya gittikleri öğrenildi.

Atakum ilçesinde Kolpınarspor takımında futbol oynayan Muhammet Gültek ve İnanç Kartal, antrenman sonrası Küçükkolpınar Mahallesi’nde bulunan evlerine döndü.

Evden aldıkları topla sokakta oynayan iki çocuk saat 14.30 sıralarında bir anda ortadan kayboldu. Uzun süre çocuklarından haber alamayan Gültek ve Kartal ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Mahalleye gelen polis ve itfaiye ekipleri, çocuklar için arama çalışması başlattı. Çocukların en son Türk-İş tramvay durağında görüldüğünün belirlenmesi üzerine ekipler, arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

8 SAAT SONRA BULUNDULAR

Muhammet Gültek ve İnanç Kartal, seferber olan ekipler tarafından saat 22.30 sıralarında sokakta bulundu. İki çocuğun bilgisayar oyun salonuna gittikleri ve evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. İki çocuk ailelerine teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum Kayıp

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