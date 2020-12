Saatlerce soğukta tedavi edilmeyi bekledi

Edirne’de, akşam saatlerinde bir aracın at arabasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan atın akıbeti ise ancak saatler sonra çözülebildi. Ölmek üzere olan ata, belediye ekipleri müdahale etmezken, saatler sonra olay yerine gelen bir veteriner ata ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi girişinde bulunan yeni köprü üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde seyir halinde bulunan G.Y. yönetimindeki 22 ED 582 plakalı araç, odun yüklü at arabasına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle, odun yüklü at arabasında bulunan karı koca T.A. ile S.A. ve araç sürücüsü G.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından at arabasında bulunan karı koca çift, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü G.Y. de ilk kontrollerinin ardından durumunun iyi olması sebebiyle, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.