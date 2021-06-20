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Saatlerce sürecek! Uzay yürüyüşü başladı

20.06.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne çıktı.

Saatlerce sürecek! Uzay yürüyüşü başladı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı.

65 KİŞİLİK EKİP

ISS Expedition 65 ekibinde bulunan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, güneş panellerinin kurulumuna devam etmek amacıyla, ISS’nin Quest hava kilidinden uzay yürüyüşüne başladı.

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6.5 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Pesquet’in 4’üncü, Kimbrough’un ise 8’inci kez çıktığı uzay yürüyüşünün yaklaşık altı buçuk saat sürmesi bekleniyor. Mevcut uzay yürüyüşü, Pesquet ve Kimbrough’un birlikte gerçekleştirdiği 4’üncü uzay yürüyüşü olurken, ikili uzay istasyonuna kurulması planlanan 6 güneş panelinin ikinci kısmını kuracaklar.

Güneş panellerinin geriye kalan 4 kısmının ise ilerleyen tarihlerde kurulması planlanırken, geçtiğimiz çarşamba günü güneş panelinin ilk kısmı kurulmuştu. Kurulacak yeni panellerin, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor. (İHA)

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