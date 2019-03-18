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Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alev topları yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangın saatlerdir sürüyor.

Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alev topları yükseliyor

Arnavutköy’de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangın saatlerdir sürüyor. Patlamaların da meydana geldiği yangında alev topları yükselirken çevreye yoğun duman da yayılıyor. Havadan çekilen görüntülerde ise kimyasalların etkisiyle büyüyen alevlerin tüm çatıyı sardığı görülüyor.
Arnavutköy’de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kimyasalların etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın çatısını sardı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çevre illerden onlarca itfaiye ekibi müdahalede bulunurken henüz kontrol altına alınmayan yangında fabrikadan alev topları yükseliyor. Patlamanın da meydana geldiği yangında, yoğun duman çevreye yayılırken yanan fabrikanın havadan çekilen görüntülerinde fabrikanın tüm çatısının alevlere teslim olduğu görülüyor.

Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alev topları yükseliyor

Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alev topları yükseliyor

Saatlerdir devam eden fabrika yangınında alev topları yükseliyor

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