Saatlerinizi kıyafetlerinizle kombinlemenin harika yolları

Güzel görünmek, şık giyinmek ve bakımlı olmak; iyi hissetmek için oldukça önemli. Kıyafetlerinizi özenle seçtiniz, ayakkabılarınızı onlara uydurdunuz, belki saçınızı bile stilinize göre şekillendirdiniz. Peki, kıyafetlerinize uygun saat tercihini nasıl yapacaksınız? Her kıyafetle her saat uyumlu olmayabilir. O halde doğru kıyafet ile doğru saati kombinlemeyi hemen şimdi öğrenmeye başlayın!

1. Klasik çizgileri mi tercih ediyorsunuz?

Resmi ve özenli giyinmek zorunda olduğunuz bir işte çalışıyorsanız haftanın 5 günü kullandığınız bu kıyafetlere uygun saatleri tercih etmeniz gerekiyor. Klasik giyimde öncelikle renk uyumuna çok özen göstermelisiniz. Genel görünümünüz için bir renk belirleyin. Örneğin; kahve tonları ağırlıklı bir seçim yapıyorsanız ayakkabı veya kemer detaylarınız ile saatinizin uyum içerisinde olması size hoş bir görünüm sağlayacak. Bu nedenle saatinizin kordonu ile ayakkabı ve kemer detaylarınızın renk uyumunu sağlamaya alışabilirsiniz. Sürekli saat değiştirmek sizin için zorlayıcı olacağından klasik tercihleriniz için saatlerin kordonlarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Farklı renk saat kordonları satın alarak çeşitli ve zengin bir stil yaratmanız mümkün.

2. Spor kıyafetlerle şık saatleri kombinleyin

Çoğumuzun kendini en rahat hissettiği giyim şekli sportif tarzlar. Günlük hayatımızda sıkça tercih ettiğimiz bu giysiler, doğru saatlerle kombinlendiğinde hem spor hem şık bir çizgi oluşturuyor. Düz lacivert bir pantolon, üzerine koyu renklerde bir spor ceket veya mont, spor ayakkabı gibi bir kombin yapıyorsanız burada küçük bir ters köşe ile çelik görünümlü saatleri tercih edebilirsiniz. Bu sayede sporu şıklıkla birleştirecek ve estetik görünümünüzü kolayca tamamlamış olacaksınız. Böylece sıradan bir günde bile tarzınızla fark yaratabileceksiniz. Uygun fiyatlı ve kaliteli bir seçenek arıyorsanız Casio LTP-V001D-7BUDF modeline bayılacaksınız.

3. Denim pantolonları saatlerle özelleştirin

Denim hiç şüphesiz hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri. Sadece pantolon olarak değil, tüm parçalarda denim şıklığını kullanmak hem kolay hem konforlu bir seçim. Siz de denim rahatlığından vazgeçemiyorsanız saatinizde de mavinin gücüne inanın, pişman olmayacaksınız. Denim pantolonlarınızı düz renk kazak ve sweatshirtler ile kombinleyip şık ve mavi bir saatle tamamlayarak kusursuz görünecebilirsiniz. Örneğin; bir denim pantolon tercih ettiyseniz üzerine giydiğiniz parça krem-mavi tonlarda olabilir. Spor ayakkabıları da bu parça ile kombinleyebilirsiniz. Bu kombinin yıldızı ise yongke mavi tasarımlı erkek saati olacak.

4. Sadeliği ön plana çıkarın

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Çarpıcı bir giyim tarzı tercih etmiyor ve genellikle soft renklerden ayrılamıyorsanız saatlerinizle ufak detaylar yakalayarak şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Örneğin; krem rengi ve beyazı sık sık tarzınızda kullanıyorsunuz. Krem rengi bir bluz, altına beyaz bir pantolon ya da etek ve sade ayakkabılarla yaptığınız kombini saatinizle özelleştirebilirsiniz. Michael Kors Lexington MK5556; bu noktada sizin için en iyi seçimlerden biri olacak. Son derece zarif bir tasarıma sahip olan bu saat minimalist stilinizi gold ışıltıları ile en iyi şekilde tamamlayacak. Hasır görünümlü kordonu ile de dikkat çeken bu ürünü özellikle ofis kombinlerinizde severek kullanacaksınız.

5. Uzun kollu kıyafetlerle saat kullanılır mı?

Uzun kollu kıyafetlerde saat, kıyafetinizin içinde kalacağından bir önemi olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat bu konu düşündüğünüz gibi değil. Saatiniz çoğunlukla uzun kollu kıyafetlerinizin içinde kalsa da ince detaylarla mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz. Uzun kollu tercihlerinizde saatlerinizi genellikle diğer aksesuarlarınıza uydurmaya çalışın. Kıyafetlerinizle renk uyumu yakalamaya çalışırsanız saatiniz kıyafet renginiz arasında kaybolacağından ayakkabı, kemer, toka, küpe gibi tercih ettiğiniz diğer aksesuarlarınızla uyum yakalamak daha iyi bir seçim olacak. Bu stil için Daniel Klein Küçük Kasa Mürdüm Kadın Kol Saati oldukça iyi bir alternatif.

6. Elbiselerle saatler nasıl kombinlenir?

Kıyafet tercihiniz o gün elbiseden yana ise saat oldukça iyi bir tamamlayıcıdır. Tek bir parça ile bile kombinlerinizi eşsiz kılabilirsiniz. Elbiseler ile tercih edeceğiniz saat şekilleri genellikle daha küçük kadrana sahip ve farklı renk tonlarında olabilir. Renk uyumunun birebir elbisenizle aynı olmasına gerek yok. Bu aşamada zıt renklerin uyumuna da güvenebilirsiniz. Gündüz kullanımlarında kadran rengi krem, bej veya beyaz gibi açık tonlarda olabilir. Gece kullanım yapacaksanız da siyah ve koyu renkli kadranlar daha uygun olacaktır. Kayış rengini çelik ya da yine çok koyu olmayan renklerde tercih edebilirsiniz.

7. Deri ve metal kordonlu saatlerle tarz yaratın

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Deri ve metal kordonlu saatleri kıyafet tercihlerinize göre pek çok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Genel olarak günlük kombinlere çok yakışan bu stili dilerseniz özel günlerde resmi kıyafetler ile birlikte de tercih edebilirsiniz. Burada asıl dikkat etmeniz gereken nokta deri saat kordonunuzun çatlamamış veya yırtık görüntüde olmaması, metal saat kordonunuzun ise kararma yapmamış olması. Bu iki durum da genel görünüşünüzdeki estetiğe zarar verebilir. Böyle sorunlarla karşılaşmamak içinse seçtiğiniz saat modelinin kalitesi oldukça önemli. Kaliteli bir saat tercih ettiyseniz bu gibi sorunları sıklıkla yaşamazsınız. Bizim size önerimiz ise harika görünümü ve üstün kaliitesi ile Bulova Kuvars Analog Erkek Saati.

8. Yeni trend akıllı saatler

Akıllı saatler pek çok özelliği ile hem spor hem klasik tercihlerinizle uygun olarak kullanılabilir. Özellikle kolayca değişimi yapılabilen kordon seçenekleri ile her renge veya kombine uygun şekilde kolayca kullanılabilirler. En kolay özelliklerinden bir diğeri ise, kadranın dilediğimiz görsel ile değiştirilebilmesidir. Akıllı saatlerinizin kadran kullanımını kıyafetinize göre belirleyerek kullanmayı atlamayın. Bu durum aynı zamanda farklı farklı kordon ve kadran kullanımları ile birlikte oldukça ekonomik de bir tercih olacaktır. Farklı farklı saatler almadan tek bir saatle kıyafetlerinizde kolayca uyum yakalayabileceksiniz.

9. Erkekler saatlerinde doğru seçim çok önemli

Erkekler genel olarak sınırlı aksesuar kullanımı yaptıkları için saat seçimleri çok önemli. Doğru kıyafet ile seçilmiş doğru bir saat erkekler için şıklığın en iyi göstergesi olabilir. Erkeklerin kıyafetleri ile çelik kayışları eşleştirmek çok daha kolay. Hem spor hem klasik kombinlere uyum sağlayabilir. Deri kayışlar ise daha sıcak ve doğal bir görüntü yakalamanıza yardımcı olacak. Büyük kadranlı saatler erkekler arasında sıklıkla kullanılırken, şıklık ve dikkat çekicilik açısından da doğru bir kullanım oluşturuyor. Kısacası erkekler için pek çok seçenek var. Bu seçeneklerden olan Xingxu 8329 Kuvars Saat; şık rengi, geniş kadranı ve ince detayları ile tüm tarzlarda fark yaratacak.

10. Kadınlar da eksik kalmasın

Kadınlar için saat kullanımı konusu, erkeklere göre aksesuar tercihleri fazla olduğundan biraz daha kolay. Genel aksesuar kullanımınıza uygunluğunu sağladığınız her saat sizi şık gösterebilir. Kadınlar küçük kadranlı saatleri daha çok tercih ediyorlar. Bunun yanında deriden ziyade çelik kordonlu saatler kadınlar için daha uygun oluyor. Son dönemlerde oldukça popüler silikon kordonlu saatler de kadınlar arasında oldukça yaygın. Renk seçeneklerinin çeşitliliği sebebi ile silikon kordon tercihi ile kıyafetlerinizde uyumu daha kolay yakalayabilirsiniz.