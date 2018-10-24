Saatte 300 adet projektör satıyor

Epson 2017 yılında 19 milyon yazıcı üretti ve firma dünya genelinde saatte 300 adet Epson markalı projektör satıyor. IDC verilerine göre 2020 yılına kadar, işletmelerin %35’inde inkjet baskı teknolojileri kullanılıyor olacak. Yine IDC verilerine göre 2017’de Epson’un Batı Avrupa kurumsal iş inkjet pazarındaki payı % 38.

Epson yazıcıları sınır tanımıyor

Epson kurumsal inkjet yazıcılar, muadil lazerlere göre % 94 daha az atık üretiyor. Epson kurumsal inkjet yazıcılar, muadil lazerlere göre % 96 daha az enerji harcıyor. Epson AR-GE için günde 1,5 milyon $ yatırım yapıyor. Epson yazıcılarda her gün 1.940.000.000 fatura basılıyor.

Projektörleri dünyanın tercihi

Dünyada 100 milyon çocuğun eğitim sürecinde Epson projektörleri kullanılıyor. Epson projektörleri Dünya üzerinde 5 milyondan fazla toplantı odasında aktif olarak kullanılmakta.

Epson projektörleri ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız



