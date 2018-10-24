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Saatte 300 adet projektör satıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

Tanklı yazıcılardan kurumsal çözümlere, projektörlerden etiket yazıcılara, geniş format uygulamalardan tarayıcılara; Epson’un tüm ürün segmentlerinin sergilendiği etkinlikte ortaya çıkan rakamlar ile oldukça iddialı.

Saatte 300 adet projektör satıyor

Epson 2017 yılında 19 milyon yazıcı üretti ve firma dünya genelinde saatte 300 adet Epson markalı projektör satıyor. IDC verilerine göre 2020 yılına kadar, işletmelerin %35’inde inkjet baskı teknolojileri kullanılıyor olacak. Yine IDC verilerine göre 2017’de Epson’un Batı Avrupa kurumsal iş inkjet pazarındaki payı % 38.

Epson yazıcıları sınır tanımıyor

Epson kurumsal inkjet yazıcılar, muadil lazerlere göre % 94 daha az atık üretiyor. Epson kurumsal inkjet yazıcılar, muadil lazerlere göre % 96 daha az enerji harcıyor. Epson AR-GE için günde 1,5 milyon $ yatırım yapıyor. Epson yazıcılarda her gün 1.940.000.000 fatura basılıyor.

Projektörleri dünyanın tercihi

Dünyada 100 milyon çocuğun eğitim sürecinde Epson projektörleri kullanılıyor. Epson projektörleri Dünya üzerinde 5 milyondan fazla toplantı odasında aktif olarak kullanılmakta.

Epson projektörleri ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız

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epson projektör

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