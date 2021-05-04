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  4. Saatte 532 bin kilometre hıza ulaştı, rekor kırdı!

Saatte 532 bin kilometre hıza ulaştı, rekor kırdı!

04.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Güneş'e yolladığı Parker Solar Probe uzay aracı hız rekoru kırdı. Parker Solar Probe, saatte 532 bin kilometre hıza ulaşarak, uzaydaki en hızlı insan yapımı nesne oldu ve kendi rekorunu egale etti.

Saatte 532 bin kilometre hıza ulaştı, rekor kırdı!

Parker Solar Probe, 9 Şubat 2020'de Cape Canaveral istasyonundan fırlatılmıştı. Uzay aracının amacı ise Güneş'in gizemlerini keşfetmekti. Yüksek hızıyla dikkat çeken Parker Solar Probe, bu kez kendi hız rekorunu egale etmesiyle gündeme geldi.

GELİŞTİRİLMİŞ EN HIZLI ARAÇ: PARKER SOLAR PROBE

NASA'nın Güneş'e fırlattığı uzay aracı, saatte 532 bin kilometre hıza ulaşmayı başardı. Böylece Parker Solar Probe, yine uzaydaki en hızlı insan yapımı nesne rekorunun sahibi oldu. Yine diyoruz çünkü bir önceki rekor da yine Parker Solar Probe'ye aitti. Uzay aracı, bu hızla Dünya'nın çevresinde bir tam turu yaklaşık 4.5 dakikada tamamlayabilecek bir durumda. Üstelik görünüşe göre, uzay aracı daha fazlasını da yapabilir.

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Güneş'e giden uzay aracı Parker Solar Probe'nin mühendisleri, 532 bin kilometre hızın daha da ilerisini düşünüyor. Zira mühendisler, aracın saatte 692 bin kilometre hız yapabileceği görüşünde.

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