MAGAZİN

Saba Tümer 30 bin TL tazminat kazandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 16:14 | Son Güncelleme

Saba Tümer, fotoğraflarını izinsiz kullanan ilaç firmasına açtığı davadan 30 bin dava kazandı. Mahkeme firmanın internet sitesinde yayımladığı ismi ve fotoğraflarının kaldrılmasına karar verdi.

Saba Tümer 30 bin TL tazminat kazandı

Bir ilaç firması Saba Tümer’e piyasaya süreceği diş parlatıcı ürünün reklamlarında oynamak için teklif yaptı ama taraflar anlaşamadığı için sözleşme imzalanmadı. Ancak firma internet sitesinde Saba Tümer’in gülümseyen 10 fotoğrafını ürününü tanıtmak için kullandı. Firma reklamında diş parlatıcısını Saba Tümer’in de kullandığını belirtti. Firma ürün reklamını da Saba Tümer ismini kullanarak yaptı.

Bunun üzerine Tümer, firmaya adını ve fotoğraflarını izinsiz olarak kullandığı için dava açtı. Tümer firmanın ‘haksız ticari kazanç sağladığını’ iddia ederek 150 bin TL maddi, 20 bin TL manevi tazminat istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Saba Tümer’in avukatı Samet Topçu davanın kabulünü istedi. İlaç firmasının avukatı Ebru Tardu da davanın reddini istedi.

Mahkeme, ilaç firmasının Saba Tümer’in adını, soyadını, görsellerini internet sitesinde , reklam ve ilanlarda kullanmasının önlenmesine karar vererek 25 bin TLmaddi, 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Kate Middleton düğüne eski elbisesiyle gitti Kate Middleton düğüne eski elbisesiyle gitti
Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer kraliyet düğününe damgasını vurduLady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer kraliyet düğününe damgasını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saba tümer tazminat

En Çok Okunan Haberler

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

Kraliyet düğününde şıklık yarışı

Kraliyet düğününde şıklık yarışı

Hemşirelik okudu, oyuncu oldu

Hemşirelik okudu, oyuncu oldu

Şahan Gökbakar’dan 19 Mayıs kutlaması

Şahan Gökbakar’dan 19 Mayıs kutlaması

Hande Erçel-Murat Dalkılıç çiftine flaş teklif

Hande Erçel-Murat Dalkılıç çiftine flaş teklif

Ebru Yaşar 'Yumurta kırıyorum'

Ebru Yaşar 'Yumurta kırıyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.