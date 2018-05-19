Saba Tümer 30 bin TL tazminat kazandı

Bir ilaç firması Saba Tümer’e piyasaya süreceği diş parlatıcı ürünün reklamlarında oynamak için teklif yaptı ama taraflar anlaşamadığı için sözleşme imzalanmadı. Ancak firma internet sitesinde Saba Tümer’in gülümseyen 10 fotoğrafını ürününü tanıtmak için kullandı. Firma reklamında diş parlatıcısını Saba Tümer’in de kullandığını belirtti. Firma ürün reklamını da Saba Tümer ismini kullanarak yaptı.

Bunun üzerine Tümer, firmaya adını ve fotoğraflarını izinsiz olarak kullandığı için dava açtı. Tümer firmanın ‘haksız ticari kazanç sağladığını’ iddia ederek 150 bin TL maddi, 20 bin TL manevi tazminat istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Saba Tümer’in avukatı Samet Topçu davanın kabulünü istedi. İlaç firmasının avukatı Ebru Tardu da davanın reddini istedi.

Mahkeme, ilaç firmasının Saba Tümer’in adını, soyadını, görsellerini internet sitesinde , reklam ve ilanlarda kullanmasının önlenmesine karar vererek 25 bin TLmaddi, 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.



