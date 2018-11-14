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Saba Tümer, 'Kahkaha Kulübü' açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

SUNUCU Saba Tümer, Eskişehir'de katıldığı bir etkinlikte, Güneri Civaoğlu'nun Japonya'da görüp kendisine tavsiye ettiği kahkaha yogası yapılan 'Kahkaha Kulübü'nü Türkiye'de açmak istediğini söyledi.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- SUNUCU Saba Tümer, Eskişehir'de katıldığı bir etkinlikte, Güneri Civaoğlu'nun Japonya'da görüp kendisine tavsiye ettiği kahkaha yogası yapılan 'Kahkaha Kulübü'nü Türkiye'de açmak istediğini söyledi. Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) tarafından düzenlenen 'Evimizin Sağlık Elçileri' projesinin 9'uncu etkinliği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Salon'da yapıldı. Etkinliğe; kahkahalarıyla tanınan sunucu Saba Tümer, sunucu Balçiçek İlter, oyuncu Begüm Kütük, doktorlar ve çok sayıda kişi katıldı katıldı. Etkinlik öncesinde gazetecilere açıklama yapan Saba Tümer, kahkaha atmanın sağlığa çok faydalı olduğunu belirterek, Güneri Civaoğlu'nun Japonya'da görüp kendisine tavsiye ettiği, kahkaha yogası yapılan 'Kahkaha Kulübü'nü Türkiye'de açmak istediğini söyledi. Yakın zamanda Japonya'ya giderek kulüp hakkında bilgi almak istediğini ifade eden Tümer, şöyle konuştu: "Bugün burada olma amacım sağlık konusunda tüm kadınları bilinçlendirmek. Çünkü kadın çok önemli. Evimizin sağlık elçileri de kadınlarımız. Onlar ne kadar bilinçlenirse bizler de, çocukları da, nesillerimiz ve toplumlarımız da güzel bir şekilde sağlıklarına kavuşacaklar. Japonya'da kahkaha yogası var. Kulüp gibi bir şey oluşturmuşlar. Geçenlerde Güneri Civaoğlu söyledi, kendisi gitmiş. Hatta bana Türkiye'de açmamı tavsiye etti. Şimdi önümüzdeki günlerde Japonya'ya gidip kahkaha kulübünün detaylarını öğrenip burada açabilirim. Kahkaha atmak sağlığa tabii ki de çok yararlı. Kitabımda da zaten bahsettim. Kan basıncını düşürüyor, tansiyona iyi geliyor, ruh haline iyi geliyor. Bin tane etkisi var. Kahkaha atmak çok faydalı, herkes gülsün. Bu projeyi de çok faydalı buluyorum. Faydalı bulmasam burada olmazdım. Bütün Türkiye'yi dolaşarak kadınları bilinçlendiriyorlar. Bunu da gönüllü olarak kalpten gelerek yapıyorlar. Ben de kalpten gelerekten buradayım."

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