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Saba Tümer yeni aşka yelken mi açtı? Paylaşımı merak konusu oldu

19.10.2020 11:12 | Son Güncelleme:
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Saba Tümer yeni aşka yelken mi açtı? Paylaşımı merak konusu oldu

Survivor Mert Öcal'ın bikinili pozuna yaptığı yorumla gündeme gelen Saba Tümer tatile devam ediyor. Saba Tümer'in kalpli paylaşımı yeni aşka yelken açtığı dedikodularını beraberinde getirdi.

Kahkalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer tatile devam ediyor. Pandemide evinden çıkmayan Tümer yazın başında gittiği tatilden dönmedi.

Şu sıralar tekne ile Göcek'te keyif yapan Tümer geçtiğimiz gün bikinili bir pozunu paylaşmış ve Survivor Mert Öcal'ın bu poza yaptığı yorumla da gündem olmuştu.

Saba Tümer bikinili pozunu paylaştı! Mert Öcal yorumuyla dikkat çektiSaba Tümer bikinili pozunu paylaştı! Mert Öcal yorumuyla dikkat çekti

Saba Tümer ve Mert Öcal arasında neler olduğu merak edilirken Tümer ters köşe yaptı. Ünlü sunucu Tolga Sezgin ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Teknede samimi bir pozunu paylaşan ikili paylaşımlarına kalp emojisi koydu.

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Saba Tümer'in Göcek'ten yaptığı paylaşımda Tolga Sezgin ile yaptğı samimi ve kalpli paylaşımı yeni aşk söylentilerini de beraberinde getirdi.

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