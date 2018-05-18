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Saba Tümer yeni programıyla ekranlara dönüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 22:12 | Son Güncelleme

Best FM’de Adem Metan’a konuk olan televizyon sunucusu Saba Tümer'i önümüzdeki sezon ekranlara geri döneceğini söyledi.S

Saba Tümer yeni programıyla ekranlara dönüyor!

Sevilen televizyon sunucusu Saba Tümer, Best FM’de Adem Metan’a konuk oldu. “Daha iyi bir yaşam sürersek mutluluğun kendiliğinden geleceğini ümit ederiz. Oysaki bu büyük bir yanılsamadır. Mutluluğumuzu ancak ve ancak kendimiz yaratırız” diyen Saba Tümer, "Tüm tecrübelerimi 21 Günde Mutluluk kitabımına yansıttım" dedi.

Saba Tümer, "Önceden her şeyi kişisel algılıyordum. Örneğin; birini iki kere aradığımda telefonu açmazsa kişisel algılıyordum. Bakış açımı değiştirince bu düşüncenin gereksiz olduğunu gördüm. Bu hayatta farklı düşünmeye başlayınca 'Hayatını değiştirmeden, hayatını değiştirebiliyorsun' bunu geçen süre içinde görebiliyorsunuz" ifadesini kullandı.

"KİTABIMI OKUSALARDI İYİ OLURDU"
Konuk olarak gittiği programlarda sunucuların kitabını okumadan programa hazırlandıklarını fark ettiğini söyleyen Tümer, "Bana gelen tüm konukların kitaplarını okudum. Konuk olduğum yerdeki sunucular da okuyarak programına hazırlansaydı çok iyi olurdu" ifadelerini kullandı

“'İLK NE ZAMAN MİLLİ OLDUN?' SORUSU YERİNDE BİR SORUYDU”
YouTube giriş yapıyorum. Kendi videolarımı izleyip kendime gülüyorum. YouTube'da Rıdvan Dilmen ile yaptığımız programda sorduğum 'İlk ne zaman Milli Oldun?' gündemde devam ediyor. Ben bir futbolcuya sorulması gereken bir soruyu sormuştum.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON EKRANLARA GERİ DÖNECEĞİM"
Uzun bir süredir piyasadan neden uzak durduğunu da anlatan Tümer, "Çok yorulmuştum, kendimi unutmuştum. İş temposu içinde yorgunluk hissettim. Bazen her şey kariyer değildir. Hayatını da yaşamalısın. Tekrardan kendimi dinleyip, hayat benden ne bekliyor, ben hayatın beklentisine nasıl katkı sağlarım? Bunu düşündüm. Mutluluğa giden yolda kendi farkındalığımı görmek için geri çekildim. Negatif şeyleri uzaklaştırırsanız mutluluğa ve olacak şeylerin daha hızlı oluştuğunu göreceksiniz. Önümüzdeki sezon ekranlara geri döneceğim.

saba

İlişkiden beklentisini söyleyen Tümer, "Samimiyet, beraberce gülebilmek, keyif almak, vicdanlı olması ve teninin uyması" olduğunu söyledi.

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