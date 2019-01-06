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Sabah alışveriş yaptıkları marketi gece soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 18:09 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da iki kişi, sabah saatlerinde alışveriş yaptıkları markete gece saatlerinde kepenk kilidini levyeyle kırarak girdi.

Sabah alışveriş yaptıkları marketi gece soydular

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da iki kişi, sabah saatlerinde alışveriş yaptıkları markete gece saatlerinde kepenk kilidini levyeyle kırarak girdi. 8 bin TL değerinde ürün çalan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, perşembe gecesi Merkez Kayapınar ilçesinin Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan markete sabah saatlerinde müşteri olarak giren kimliği belirsiz 2 kişi, alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı. Şüpheliler, gece saatlerinde marketin kepenk kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, 8 bin TL'lik sigara, cep telefonu, kahve ve çikolata çaldı. Marketin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntülerde 2 kişinin reyonları dolaşıp ürünleri çaldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Sabah alışveriş yaptıkları marketi gece soydularSabah alışveriş yaptıkları marketi gece soydular

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