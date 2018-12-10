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Sabah ayırttığı altınları akşam çalan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 08:47 | Son Güncelleme

ADANA'da kendini 'astsubay' olarak tanıtıp, kuyumcuya gündüz ayırttığı 11 bin 520 lira değerindeki altınları, akşam gelerek çalan Muhammed K.

Sabah ayırttığı altınları akşam çalan şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kendini 'astsubay' olarak tanıtıp, kuyumcuya gündüz ayırttığı 11 bin 520 lira değerindeki altınları, akşam gelerek çalan Muhammed K. (28), kaldığı motel odasında yakalandı.
Olay, 3 Aralık'ta Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde kuyumcuya gelip, kendisini 'astsubay' olarak tanıtan kişi, iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'na 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet altını ayırttı. Saat 18.30 sıralarında kuyumcuya gelen şüpheli, Nomanoğlu ile konuşmaya başladı. Babasını aramak için Nomanoğlu'ndan telefonunu isteyen bu kişi, tezgah üzerindeki altınları alıp, kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini tespit etti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, işyerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin eşkalini belirledi. Çevrede de araştırma yapan ekipler, altınları çalan kişinin Muhammed K. olduğunu saptadı. Bir motelde kaldığı öğrenilen şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda, olayı borcu olduğu için gerçekleştirdiğini söyleyen Muhammed K., altınları sattığını söyledi. Şüpheli geri kalan 800 dolar ile 1800 lirayı ise polislere teslim etti.
Muhammed K., işlemlerinin ardından nöbekti mahkemeye sevk edildi.

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Sabah ayırttığı altınları akşam çalan şüpheli yakalandıSabah ayırttığı altınları akşam çalan şüpheli yakalandıSabah ayırttığı altınları akşam çalan şüpheli yakalandıSabah ayırttığı altınları akşam çalan şüpheli yakalandı

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