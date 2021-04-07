Sabah aynaya bakınca dehşete düştü! Saçlarıyla gizledi, sonunda gerçeği gösterdi

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan yaşayan sosyal medya fenomeni kadın, botoks mağduru olduğunu söyleyerek bir video paylaştı.

GÖZ KAPAĞI DÜŞTÜ

Botoks’un yanlış yere enjekte edilmesi nedeniyle, sabah kalktığında bir gözünü tamamen açamadığını söyleyen kadın, hemen doktora göründü ve göz kapağının bu yanlış uygulama nedeniyle düştüğünü öğrendi.

Günler geçtikçe sorun daha da ağırlaştı. Canını daha çok sıkan şey ise , görüşündeki azalmayı telafi etmeye çalışan diğer gözü ile de sıkıntı yaşamaya başlaması oldu.

Buha, ''Bunun kalıcı olacağından veya gerçekten gözlerimi veya görüşümü uzun vadede etkileyeceğinden korkuyordum" diyerek panik olduğunu paylaştı.

TAKİPÇİLERİ ISRAR ETTİ, GÖZÜNÜ GİZLEMEYİ BIRAKTI

Fenomen kadın, Instagram hikayeleri çekerken gözünü gizlemeye çalıştı. Ancak bir botoks kazası nedeniyle gözünü kapattığını söyledikten sonra, takipçiler neler olup bittiğini görmek istedi.

Bunun üzerine Buha, durumu günlük güncellemeler paylaşarak benimsemeye karar verdi. Takipçileri onu destekledi ve beklemediği bir şekilde sayıları büyük oranda arttı. "İnsanlar bu durum ile çok ilgileniyorlar ve neler olduğunu bilmek istiyorlar" dedi ve ekledi: ''Yanlış enjeksiyon nelere yol açıyor göstermek istedim. Çünkü aranızdan birçok kişi botoks yaptırıyor ve başına bunların da gelebileceğini bilmiyor" dedi.