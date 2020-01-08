HABER
  4. Sabah babasını yaralayan, akşamsa oğlunu öldüren sanık hakim karşısında

Sabah babasını yaralayan, akşamsa oğlunu öldüren sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah babasını yaralayan, akşam da oğlunu öldüren zanlı hakim karşısına çıktıOlay 15 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah babasını yaralayan, akşam da oğlunu öldüren zanlı hakim karşısına çıktı
Olay 15 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi. Sabah 07.00 sıralarında Yeniceköy 1000 Konutlar’da ikamet eden Yusuf Candar, evinin kapısı kırılarak içeri giren bir şahıs tarafından silahla vuruldu. İsminin Karaman A. olduğu ileri sürülen saldırgan kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine gelen komşuları Candar’ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Hemen olay 112 ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Cavdar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri her yerde zanlı Karaman A’yı ararken, bu kez silah sesleri Mobilya Sanayi Bölgesi 8. Sokak’tan geldi. Sabah silahla Yavuz Candar’ı yaralayan şahıs, akşam saatlerinde oğlu Yavuz Candar’ın (34) işyerine ismi öğrenilemeyen bir kişiyle giderek tartıştı. Çıkan tartışama kapının girişinde Karaman A, yanında getirdiği silahla Yavuz Candar’ı vurarak yaya olarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan genç adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından Karaman A’nın yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen şahısla birlikte olay yerinden yaya olarak ayrılması işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay ardından Karaman A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sağlık kontrolünde basın mensuplarının neden vurdunuz sorusu üzerine, "Zevkten" diye cevap vermesi dikkat çekmişti. Adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahraman A’nın İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Hakkında ’adam öldürmek’ ve ’adama yaralamak’ suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Karaman A, silahın yanlışlıkla ateş aldığını, öldürme kasdının olmadığını illeri sürdü. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Şubat tarihine erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
TürkAkım’da vanalar açılıyorTürkAkım’da vanalar açılıyor
Bu evde yaşamak neredeyse imkansızBu evde yaşamak neredeyse imkansız
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Tyler May cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

Son dakika: İstanbul'da AVM'de kafenin çatısı çöktü

İstanbul'da AVM'de kafenin çatısı çöktü

Yedigöller Milli Parkı'nı bir de kış ayında görün

Yedigöller Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e 'Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabını hediye etti

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.