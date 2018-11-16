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Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde Yusuf Candar'ı tek kurşunla evinde vurdukları, akşam saatlerinde ise oğlu Yavuz Candar'ı iş yerinde kurşunlayarak öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde Yusuf Candar'ı tek kurşunla evinde vurdukları, akşam saatlerinde ise oğlu Yavuz Candar'ı iş yerinde kurşunlayarak öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İlçeninin Yeniceköy Mahallesi'nde 2 şüpheli, iddialara göre kapıyı kırarak girdikleri evde baba Yusuf Candar'ı tek kurşunla yaraladı. Ağır yaralanan Yusuf Candar'ın hastanede tedavisi sürerken, akşam saatlerinde ise aynı kişiler Yusuf Candar'ın oğlu Yavuz Candar'ın iş yerine giderek silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan Yavuz Candar da tüm müdahalelere rağmen kaldırıldğı hastanede öldü.
CİNAYETTEN SONRA GÖRÜNTÜLENDİLER
Cinayetten sonra rahat tavırlaryla güvenlik kameralarınca görüntülenen 2 şühpelinin Kahraman A. ve Murat G. olduğu emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. İki şüpheli gece saatlerinde emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltındaSabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltındaSabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltındaSabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında

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