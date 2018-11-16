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Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN?

Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN? ŞÜPHELİ KAHRAMAN A.: ZEVKTEN
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde baba Yusuf Candar'ı tek kurşunla evinde vurarak yaralayan, akşam saatlerinde ise oğlu Yavuz Candar'ı iş yerinde kurşunlayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Kahraman A. basın mensuplarının ‘Neden öldürdün?’ sorusuna ‘zevkten’ cevabını verdi.

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Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)

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