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Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN?

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN? ŞÜPHELİ KAHRAMAN A.: ZEVKTEN Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde Yusuf Candar'ı tek kurşunla evinde vurdukları, akşam saatlerinde ise oğlu Yavuz Candar'ı iş yerinde kurşunlayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri Kahraman A., "Zevkten öldürdüm" dedi. Dün sabah saatlerinde baba Yusuf Candar’ı silahla yaralayan akşam da oğlu Yavuz Candar’ı öldüren cinayet şüphelileri Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheliden biri Kahraman A. basın mensuplarının ‘Neden öldürdün?’ sorusuna ‘zevkten’ cevabını verdi.

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