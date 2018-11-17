HABER

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 00:30 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'ı tek kurşunla evinde vurdukları, akşam saatlerinde ise oğlu Yavuz Candar'ı iş yerinde kurşunlayarak öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri Kahraman A., "Zevkten öldürdüm" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi'nde 2 şüpheli, iddialara göre kapıyı kırarak girdikleri evde baba Yusuf Candar'ı tek kurşunla yaraladı. Ağır yaralanan Yusuf Candar'ın hastanede tedavisi sürerken, akşam saatlerinde ise aynı kişiler Yusuf Candar'ın oğlu Yavuz Candar'ın iş yerine giderek silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan Yavuz Candar da tüm müdahalelere rağmen kaldırıldğı hastanede öldü.

CİNAYETTEN SONRA GÖRÜNTÜLENDİLER

Cinayetten sonra rahat tavırlaryla güvenlik kameralarınca görüntülenen 2 şühpelinin Kahraman A. ve Murat G. olduğu emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. İki şüpheli gece saatlerinde emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN? ŞÜPHELİ KAHRAMAN A.: ZEVKTEN

Cinayet şüphelileri Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheliden biri Kahraman A. basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna "zevkten" cevabını verdi.

(DHA)

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)
'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve annesini ve komşusunu rehin aldı!'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve annesini ve komşusunu rehin aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl Cinayet zanlısı cinayet

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve annesini ve komşusunu rehin aldı!

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve annesini ve komşusunu rehin aldı!

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.