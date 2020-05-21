Sabah başladı, saatlerce devam etti! Sıranın sonu gelmedi

Esenyurt'ta haftanın dördüncü gününde sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT'ye gitti. Sosyal mesafeye uyarak PTT'ye girmek isteyenler metrelerce kuyruğun oluşmasına neden oldu. Uzayan kuyruk nedeniyle Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Çok sayıda polis, kuyruk boyunca görev yaparak kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.

'DİĞER ŞUBELERİ DE AÇARSAK ÇÖZÜM OLABİLİR'

Sabah saatlerinden itibaren sırada olduğunu söyleyen Yakup isimli bir vatandaş, şunları söyledi:

"Sabah 08.00'de sıraya girdik. Şu an saat 10.00. Milleti bu kadar bekletmenin bir anlamı yok. Diğer şubeleri de açarsak çözüm olabilir. Sosyal destek amaçlı para yatmıştı onu çekmeye geldik." (DHA)

'4 SAATTİR KUYRUKTA BEKLİYORUM' Geçtiğimiz günlerde başka bir ilde yaklaşık 4 saattir kuyrukta beklediğini ifade eden Atilla İbar isimli vatandaş ise, “Saat 06.00’dan beri buradayım. PTT’ye para yatıracağım. 3-4 saattir bekliyorum" demişti.

KALABALIKLA BAŞ EDEMEYİNCE OKULU ŞUBEYE DÖNÜŞTÜRMÜŞLERDİ Şanlıurfa'da da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için Gazi Ortaokulu PTT şubesine dönüştürülmüştü. Şubeye dönüştürülen okula gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturmuş, sosyal mesafe kuralını hiçe saymıştı.