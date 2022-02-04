Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere tam otomatik kahve makinesi önerileri

Sabah uyanmakta güçlük çeken kahve tutkunlarının yataktan mutlulukla fırlamasını sağlayacak yegane şeylerden biri, tabii ki mis gibi kahve kokusu! Neyse ki zaman ayarlayıcı özellikli kahve makineleri, sizi her sabah taze kahveyle uyandırabilir. Tam da bu sebeple programlanabilir otomatik kahve makinesi alternatiflerini sizin için derledik. Gelin, en kaliteli modelleri hep birlikte inceleyelim.

1. Şık tasarım ve teknoloji bir arada:

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Şık ev aletleri denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Smeg'in tam otomatik modeli, kahve tutkunlarının kalbini çalmaya aday. Boyalı çelik kasası ve estetik tasarımıyla her mutfakta çok şık duracak kahve makinesi, 10 fincan kapasiteli cam karafı ile tek seferde kalabalık gruplar için kahve hazırlayabilir. Tekrar kullanılabilir kulplu kahve filtresiyle kağıt filtreniz olmadığı zamanlarda da rahatlıkla kahve demlemenize olanak tanıyan model, otomatik başlangıç modu ile sabahları mis gibi bir kokuyla uyanmanıza imkan tanır. Ayrıca aroma yoğunluğu düğmesi sayesinde damak tadınıza uygun kahveler hazırlayabileceğiniz bu model, kahveyi 20 dakika boyunca sıcak bir şekilde muhafaza edebilir. Siyah renkli kahve makinesinin kırmızı, gümüş ve mint yeşili gibi renk alternatifleri de var.

2. Enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacak bir model:

Sabahları mis gibi kahve kokusu ile uyanıp ilk iş sıcacık kahvesini yudumlamak isteyenlerin bayılacağı bir ürün seçeneği de Philips markasının Hd7459/20 modeli. Cam sürahili model özellikle günlük kullanım için harika bir alternatif. Aroma karıştırıcı özelliği sayesinde en iyi lezzeti elde etmenize imkan tanıyan cihaz, 1,2 litre kapasitesiyle 2 ila 15 fincan kahveyi tek seferde demleyebilir. Enerji israfının önüne geçmek için otomatik olarak 30 dakika sonra kapanan kahve makinesi, zamanlayıcı özelliği sayesinde ise sabahları taze demlenmiş kahve kokusu ile uyanmanıza olanak tanır.

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3. Akşamdan hazırlayın, sabah o sizin için taze taze demlesin:

Sabahları sizi kendinize getirecek mis gibi taze demlenmiş kahve kokusuyla uyanmak istiyorsanız Electrolux markasının Ekf7700 modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Programlanabilir zamanlayıcı özelliği sayesinde 24 saat öncesinden demleme vaktini ayarlamanıza olanak tanıyan cihaz, Aroma Selector fonksiyonu ile tercihinize göre demleme süresini uzatarak daha yoğun aromalı kahveler hazırlamanızı sağlar. Cihazın üzerindeki su seviyesi ve kahve dozaj göstergeleri sayesinde kaç fincan kahve yapıyor olursanız olun, her seferinde doğru oranı yakalayabilirsiniz. Ayrıca kahve makinenizi açık unutsanız bile ürün 40 dakika içinde otomatik olarak kapanır ve böylece enerji israfının önüne geçer.

4. Gelişmiş duş başlığı teknolojisi ile eşsiz bir lezzet için:

Gerçek kahve tutkunları, kahve ekipmanları konusunda son derece hassas olur. Russell Hobbs markasının Buckingham modeli, her kahve tutkununun beğenisini kazanacak türden bir cihaz. 1,25 litre hacimli cam karafı sayesinde tek seferde 10 fincana kadar kahve demleyebilen ürün, 24 saat programlanabilir zamanlayıcı özelliği ile dilediğiniz zaman taze kahvenizin hazır olmasına imkan tanır. Daha zengin bir kahve aroması sağlayan gelişmiş duş başlığı teknolojisi ile suyu farklı açılardan geniş bir alana püskürterek daha fazla kahvenin ıslanmasını ve daha iyi demlenmesini sağlar. Su seviye göstergesi sayesinde su miktarını her demlemede doğru bir şekilde ayarlamanıza olanak tanıyan model, bir kahve makinesinden tüm beklentilerinizi karşılar.

5. İstediğiniz an kahvenizi öğütebilmeniz için:

Hem en sevdiğiniz kahve çekirdeklerini taze bir şekilde öğütebileceğiniz hem dilediğiniz zaman kahve demleyebileceğiniz bir kahve makinesi arıyorsanız Vestel'in bu modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Çekirdek öğütme sistemi sayesinde her demlemede en sevdiğiniz kahve çekirdeklerini taze bir şekilde öğütme imkanı sunan model, 12 fincanlık kapasitesiyle kalabalık grupların ihtiyacını kolayca karşılar. Programlama özelliği sayesinde akşamdan hazırladığınız kahvenizi sabah uyandığınızda taze demlenmiş bir şekilde bulmanızı sağlayan bu cihazı, kaliteli ve dayanıklı materyalleri sayesinde uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

6. Kahve keyfini kalabalık yaşamayı sevenlere:

Kahve makinesi tavsiyesi demişken ev elektroniğinin sevilen markası Arzum'un Ar3073 Brewtime Pro modelinden söz etmemek olmaz. 24 saat zaman ayarlama özelliği bulunan cihaz, filtre kahvenizi dilediğiniz zaman demlemenize olanak tanır. Ayrıca taze demlediğiniz kahveyi 2 saate kadar da sıcak bir şekilde muhafaza eder. Kolayca çıkarılabilen ve yıkanabilir filtresiyle rahat bir kullanım ve kolay temizlik imkanı sunar. Anti-Drip özellikli cihaz, cam sürahiyi ısıtma yüzeyinden ayırdığınızda damlatma yapmaz. Böylece ısıtıcı taban her daim temiz kalır. Su seviyesi göstergesi ile her demlemede doğru oranda su koyabilmenize imkan tanıyan kahve makinesi, tek seferde 12-14 fincana kadar kahve demleyebilir.

7. İstediğiniz an leziz kahveler hazırlayabilmeniz için:

Dilediğiniz zaman taze demlenmiş kahve keyfi yaşamak istiyor ve ihtiyacınızı karşılayacak bir kahve makinesi arıyorsanız Melitta markası, Optima 100801 modeli ile size harika bir alternatif sunuyor. Zamanlayıcı özelliği sayesinde dilediğiniz zaman kahve hazırlamanıza olanak tanıyan cihaz, tek seferde 10 fincana kadar kahve demleyebiliyor. Ölçekli ve çıkarılabilir su deposu sayesinde hem su doldurmayı hem temizliği son derece kolay bir hale getiriyor. Bu kahve makinesi, kolay kireç çözme özelliği sayesinde gerekli zamanlarda sizi uyarıyor ve tek tuşla makinenizi kireçten arındırmanıza olanak tanıyor.

8. Hem pratik hem akıllı:

Kahve tutkunlarının kalbini çalacak bir başka kahve makinesi de Bonsenkitchen markasının bu modeli olabilir. 24 saate kadar programlama yapabilen cihaz, siz kapatmayı unutsanız bile 2 saat içinde kendiliğinden kapanır ve enerji israfının önüne geçer. Çıkarılabilir filtresi ile çok kolay bir şekilde temizlenebilen bu cihaz, aynı zamanda kağıt filtreniz olmadığı zamanlarda da rahatlıkla kahve demlemenize olanak tanır. İki farklı demleme programı sayesinde dilediğiniz zaman daha yoğun dilediğiniz zaman daha hafif kahveler demlemenize olanak tanıyan model, pratik kullanımıyla da beğeni kazanır.

9. Uzun ömürlü bir model arayanlar için:

"Tam bir kahve tutkunuyum ve bu keyfi doya doya yaşamayı seviyorum." diyorsanız KitchenBoss markasının bu kahve makinesine mutlaka göz atmanızı öneririz. Otomatik zamanlayıcı özelliği sayesinde kahvenizi dilediğiniz zaman hazırlayan cihaz, 1,8 litre hacimli ısıya dayanıklı cam sürahisi ile tek seferde 12 fincana kadar kahve demleyebilir. Çıkarılabilir filtresi, ölçü kaşığı ve LCD ekranıyla son derece kolay bir kullanım sunan cihazın pencereli su tankı, cihazdaki su miktarını rahatlıkla kontrol edebilmenizi sağlar. Uzun ömürlü bir kullanım sunan model, kahvenizi 30 dakikaya kadar sıcak tutabilir.

10. Güne lezzetli ve aromatik bir kahveyle başlamak isteyenler için:

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Sabahları güne lezzetli, mis gibi kokan aromatik bir kahve ile başlamak isteyenler için Krups markasının Smart'n Light modeli harika bir alternatif olabilir. Dijital ekranı sayesinde son derece pratik bir kullanım sunan cihaz, akıllı zamanlayıcı özelliği sayesinde 24 saate kadar programlama imkanı tanır. Hızlı bir şekilde kahve demleyebilen makine, aroma fonksiyonu ile kahveden maksimum lezzet ve aroma çıkarmak için demlemeyi iki aşamada tamamlar. Krups markasının 1,25 litre kapasiteli kahve makinesi ile tek seferde 15 fincana kadar kahve demleyebilirsiniz.