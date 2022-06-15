Sabah ereksiyonu ile uyanan erkeklerin 'inmeden ölme olasılığı daha düşük'

Sabah ereksiyonu ile uyanan erkeklerin sağlık açısından avantajlı olduğu ortaya çıktı. Yeni yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; sabah ereksiyonuyla uyanan erkeklerin felç veya kalp hastalığından hayatlarını kaybetme ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Age and Aging dergisinde yayınlanan araştırma, bilim insanlarının Belçika'da 1.800 kadar orta yaşlı ve yaşlı erkeğe "sabah ereksiyonu" deneyimlerini ne kadar düzenli olarak yaşadıklarını sormasının ardından yayınlandı.

EREKSİYON OLMUYORSANIZ DİKKAT!

Sabah ereksiyonu olan erkeklerin, aralarında kalp ve felç geçirme gibi riskli hastalıklardan hayatlarını kaybetme olasılığı 22 daha azdı. Ayrıca araştırmacılar, gece ereksiyonu yaşayan bir kişinin kan dolaşımının iyi olduğunu düşündüklerini de kaydetti.

İngiliz Cinsel Tıp Derneği'nin eski başkanı Dr. Geoff Hackett, The Sun ile yaptığı röportajda, "Sabah ereksiyonlarının kaybı, atardamarlarınızın düzgün çalışmadığının bir işaretidir" diye ekledi.

Uzmanlara göre, gece başına birkaç uyku döngüsü vardır. Bu nedenle erkeklerin her gece en fazla beş kere ereksiyon yaşama potansiyeli vardır. Bunlar 20 ila 30 dakika arasında devam edebilir.



