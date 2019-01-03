Sabah erken tarlaya gittiler sonrası inanılmaz

Sabah erken saatlerde tarlaya giden çiftçi bakın nasıl bir manzarayla karşı karşıya kaldı...
Sabah erken saatlerde tarlaya geldiler.
Sulama sistemini çalıştırdıklarında gördükleri karşısında şoka uğradılar.
Borudan su yerine parça parça buz aktı.
Hindistan Haryana'da aşırı soğuklar bu görüntüleri ortaya çıkardı.
Çiftçi Dhaniram, "Önce su motorunun bozulduğunu düşündüm ancak kısa süre sonra borudan buz akmaya başladı" diyor.
Çiftçi hemen zarar görmemesi için motoru kapattı.
Yayınlanan videoda çiftçinin oğlunun güldüğü de duyuluyor.
Görüntünün yayılmasıyla sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı.
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