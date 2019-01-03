HABER

Sabah erken tarlaya gittiler sonrası inanılmaz

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Haryana kentinde ortaya çıkan görüntü dünyanın farklı noktalarında yankı uyandırdı.

Sabah erken saatlerde tarlaya giden çiftçi bakın nasıl bir manzarayla karşı karşıya kaldı...

Sabah erken saatlerde tarlaya geldiler.
Sulama sistemini çalıştırdıklarında gördükleri karşısında şoka uğradılar.
Borudan su yerine parça parça buz aktı.
Hindistan Haryana'da aşırı soğuklar bu görüntüleri ortaya çıkardı.
Çiftçi Dhaniram, "Önce su motorunun bozulduğunu düşündüm ancak kısa süre sonra borudan buz akmaya başladı" diyor.
Çiftçi hemen zarar görmemesi için motoru kapattı.
Yayınlanan videoda çiftçinin oğlunun güldüğü de duyuluyor.
Görüntünün yayılmasıyla sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan buz

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve Rusya, Suriye için anlaştı!

Türkiye ve Rusya, Suriye için anlaştı!

ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 5 idam istendi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 5 idam istendi

O isme 'sarı yelek' gözaltısı!

O isme 'sarı yelek' gözaltısı!

Ülke ayağa kalktı! Instagram yasaklandı

Ülke ayağa kalktı! Instagram yasaklandı

Kadınlardan sosyal medyada peçe eylemi

Kadınlardan sosyal medyada peçe eylemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.