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Sabah erkenden sıraya girdiler! Kız Kulesi'ne ilk günde akın ettiler: "Hiç çıkmak, gitmek istemiyoruz"

12.05.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız Kulesi'nde 2021'den beri süren restorasyon tamamlandı, dün akşam gerçekleştirilen görkemli gösterinin ardından bu sabah ziyarete açıldı. Sabahın erken saatlerinde Kız Kulesi'nin kapısında yoğunluk oluştuğu, ilginin yoğun olduğu görüldü. Vatandaşlar ziyaretlerin mayıs sonuna kadar ücretsiz olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Sabah erkenden sıraya girdiler! Kız Kulesi'ne ilk günde akın ettiler: "Hiç çıkmak, gitmek istemiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışması kapsamında iç bölümüyle birlikte, dış cephesi, iskelesi ve çevresi de düzenlenen Kız Kulesi dün akşam gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterilerinin ardından bugün ziyarete açıldı. Sabahın erken saatlerinde aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar'a gelenler Kız Kulesi'ni gezmek için sıraya girdi. Ziyaretçilere çay, kahve ve dondurma ikramları yapıldı. Kız Kulesi'ne ziyaretler mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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"BU HALİ BAMBAŞKA OLMUŞ"

Ailesiyle birlikte gelen Yusuf Yılmaz, "Çok güzel olmuş. Yıllardır Üsküdar'da oturuyoruz. Bu hali bambaşka olmuş. Gerçek halini yansıtması açısından da daha bir gurur verici olmuş. Daha önce gelmiştik. O zaman özel bir işletmeye aitti. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor." dedi.

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"GİTMEK İSTEMİYORUZ"

Sibel Yılmaz ise "Muhteşem olmuş. Kültür Bakanlığı'mıza teşekkür ederiz. Ücretsiz yapmışlar çok güzel. Ulaşım da ücretsiz, giriş de ücretsiz, ikramlar da ücretsiz. Dondurma da yedik çok güzeldi. Hiç çıkmak, gitmek istemiyoruz." diye konuştu.

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Mücahit Çelik de "Daha önce gelmemiştim. Çok güzel bir manzarası var boğaza karşı. Herkese tavsiye ederim. Bence çok güzel yapmışlar. Uzaktan baktığın zaman küçük gözüküyor. Gezmek ve fotoğraf çektirmek için herkese tavsiye ederim" dedi.

(DHA)

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Kız Kulesi

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