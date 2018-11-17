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Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 08:43 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirdi. 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, sabah namazı ise Ramazan ayındaki gibi ezandan yarım saat sonra kılınacak.

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirdi. 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Sabah namazı Ramazan ayındaki gibi ezandan yarım saat sonra kılınacak. Sabah ezanı kaçta okunacak, sabah namazı kaçta kılınacak.

Sabah ezanı 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren imsak vaktinde okunacak. Namaz tıpkı Ramazan'da olduğu gibi ezandan yarım saat sonra kılınacak.

İstanbul Müftülüğü resmi Twitter hesabından da sabah ezanının saatiyle ilgili tweet atıldı. Cuma namazı öncesi okunan hutbede cami imamları konuyla ilgili cemaati bilgilendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ezan namaz diyanet namaz vakitleri

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ne güzel bir din, ne güzel din adamları. Vallaha bravo, ramazanda sahur saati ile oyna, sabah namazı saati ile oyna. Son on yılıma bakıyorumda, acaba biz on yıl önve müslüman değilmiydik. Son on yıldamı müslüman olduk. Ne güzel bir dinimiz oldu, herkesin düşüncesinve isteğine göre bir din. elbise ölçüsü gibi. Allahın gazabı olursa büyük olur, kimse altından kalkamaz. EY MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ, TİTRE ve KENDİNE GEL. Bizleri ahirette parti liderleri kurtaramayacal.
Orucu da kışa sabitleyin oldu olacak. Ne de dini guncellemek lâzım değil mi tövbe hasa ellemeyin olum namazimiza ezanimiza bin tane din var gidin onlardan birine musallat olun islam sizin oyuncaginiz mi
NİHAYET BE YA...SABAH NAMAZI VAKTİ GİRMİŞ BUNLAR KEYİFLERİNE GÖRE BİRAZ DAHA YATACAKLARYA BEYEFENDİLER YARIM SAAT SONRA EZANI OKUYORLARDI ORUCA NİYET EDENLERDE DAHA İLK YARIM SAATTTE DAHA EZAN OKUNMADI DİYE YİYİP İÇMEYE DEVAM EDİYORLARDI, SENELERDİR MİLLETİN ORUCUNU YEDİNİZ SAKATLADINIZ, KARDEŞİM EZAN VAKTİNDE OKUNUR İSTERSENİZ YARIM SAAT İSTERSENİZ 1 SAAT SONRA NAMAZI KILIN BE YA....
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