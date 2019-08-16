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Sabah gazetesi muhabiri son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serkan Bayraktar'ın cenazesi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi

Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi Sakarya'da defnedildi.

Bayram ziyareti için gittiği Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan 44 yaşındaki Bayraktar'ın naaşı, Sapanca ilçesine bağlı Yüzevler Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Bayraktar'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki Yeşil Camisi'ne götürüldü.

Tabutunun üzerine Trabzonspor forması konulan Bayraktar'ın naaşı, cuma vakti kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sabah gazetesi sakarya Sapanca Serkan Bayraktar

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