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Sabah iş yerine geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Bırakılan notta yazanlar...

31.07.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da yaşanan olayda bir iş yeri sahibi büyük şaşkınlık yaşadı. Kapalı olan dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişi, iş yerine "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin" notuyla birlikte 10 TL bıraktı. Sabah iş yerine geldiğinde not ve parayla karşılaşan iş yeri sahibi, notta helallik isteyen vatandaş gibi güzel yürekli insanların olmasının kendilerini duygulandırdığını dile getirdi. İş yeri sahibi, bu vatandaşı dükkanına çay içmeye de davet etti.

Sabah iş yerine geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Bırakılan notta yazanlar...

Yalova'da gerçekleşen bir olay hem şaşkınlık yarattı hem de yüzleri gülümsetti. Olayda, Yalova-Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı. Ardından iş yerinin önüne bıraktığı not ve parayla, şahsın davranışı adeta yürekleri ısıttı. İşte detaylar...

"SUYUNUZU KULLANMAK ZORUNDA KALDIM, HELAL EDİN"

Kullandığı su için iş yeri önüne "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin" yazılı not ile 10 lira bıraktı.

Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"DÜKKANIMIZA ÇAY İÇMEYE DE BEKLERİZ"

İş yeri sahibi Metehan Çamçınarlı, sabah işe geldiklerinde dükkan önünde bir not ve 10 lira bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sabah iş yerimize geldiğimizde üzerinde 'Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin' yazılı not ile birlikte 10 lira gördük. Kamera kayıtlarından baktık. Sabah saat 09.00 ila 10.00 arasında dükkanımızın önündeki hortumdan su kullanılmış. Notta helallik isteyen vatandaş gibi güzel yürekli insanların olması bizleri duygulandırdı. Helali hoş olsun, insanlığın ölmediğini ve helal ile haramı düşünen insanların olması gurur verici. Suyumuzu kullanan vatandaşımızı dükkanımıza çay içmeye de bekleriz, hakkımız helal olsun." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova çeşme
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